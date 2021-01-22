有一種餓叫怕醫護餓！台灣民眾捐物資感謝英雄們不逃

「宅夕食宅配晚餐-新竹」在捐贈便當的塑膠袋外貼紙條，寫有「這一年來辛苦您們了，謝謝第一線的您們，我們才能幸福生活著，一點點小心意，希望能給予您們一點點鼓勵，由衷感激您們的無私，這一戰我們一起面對，謝謝，辛苦了。我們以您們為傲」。(取材自臉書)

衛生福利 部桃園醫院出現院內群聚，進而社區感染，全國關注疫情 發展。甚至有縣市首長發出「禁桃令」，引起非議，桃園民眾喊出「桃園人要挺桃園人」，力挺部桃醫護和受波及的店家。來自全國各地和桃園當地善心人士的物資湧入部桃，為醫護打氣，每張卡片的鼓勵字句讓人讀了紅了眼眶。

臉書粉專「衛生福利部桃園醫院」公開受贈物資的照片，出現圖文並茂的親筆卡片，內容包括「非常感謝有您們的守護，我們才得以安身立命，在此致上最深的敬意，桃醫加油！桃園加油！台灣 加油」、「感謝你們保護我們」、「非常感謝你們！加油！愛你們的台灣人」。

台灣急診醫學會理事長黃集仁暨全體理監事捐贈多箱暖暖包，卡片寫著「獻給部桃勇敢的急診醫護團隊們：時值寒冬，你們辛苦了！謹代表全國急診醫護獻上暖暖的心意！大家一起努力，春暖花開的一日必將到來！」

「宅夕食宅配晚餐-新竹」在捐贈便當的塑膠袋外貼紙條，寫有「這一年來辛苦您們了，謝謝第一線的您們，我們才能幸福生活著，一點點小心意，希望能給予您們一點點鼓勵，由衷感激您們的無私，這一戰我們一起面對，謝謝，辛苦了。我們以您們為傲」。

署名「市井小民大笨鐘」捐贈物資指名給清潔班，紙條寫「防疫工作有醫護專業外，背後還有您們這群默默英雄，因為有您們辛勞的工作，得以有乾淨安全的環境。雖然我們都是市井小民，只要我們在工作崗位上各盡微薄之力，相信總會雨過天晴的，大家辛苦了，加油！」

網友留言「我看到愛你們的台灣人，瞬間爆哭」、「真的有一種餓叫「民眾覺得醫護人員餓」、「大家的善心應該可以擺攤了，台灣人真可愛，部桃(桃醫)加油」、「原來傳說中的良善力量，總是在需要的時候挺身而出，守護這片土地」、「每每看到這種情景眼框都泛淚了」、「難怪一開始不能公布！會造成醫護人員被美食、物資攻擊」、「看到這麼多暖心的物資捐贈就好感動，大家都怕醫護餓到，這樣不胖個幾公斤好像有點難」、「在此感恩部桃(桃醫)所有的醫護人員及其他在醫院的工作英雄，你們真的不逃！你們真的是國家的英雄，勇敢的面對別人負不起的責任，還有那些流言蜚語」。