我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6歲以下每月發300元？兒童津貼料共和黨反對

傳中國為促成「拜習會」擬先派楊潔篪訪美

有一種餓叫怕醫護餓！台灣民眾捐物資感謝英雄們不逃

記者張裕珍、楊德宜／桃園23日電
「宅夕食宅配晚餐-新竹」在捐贈便當的塑膠袋外貼紙條，寫有「這一年來辛苦您們了，謝謝第一線的您們，我們才能幸福生活著，一點點小心意，希望能給予您們一點點鼓勵，由衷感激您們的無私，這一戰我們一起面對，謝謝，辛苦了。我們以您們為傲」。(取材自臉書)
「宅夕食宅配晚餐-新竹」在捐贈便當的塑膠袋外貼紙條，寫有「這一年來辛苦您們了，謝謝第一線的您們，我們才能幸福生活著，一點點小心意，希望能給予您們一點點鼓勵，由衷感激您們的無私，這一戰我們一起面對，謝謝，辛苦了。我們以您們為傲」。(取材自臉書)

衛生福利部桃園醫院出現院內群聚，進而社區感染，全國關注疫情發展。甚至有縣市首長發出「禁桃令」，引起非議，桃園民眾喊出「桃園人要挺桃園人」，力挺部桃醫護和受波及的店家。來自全國各地和桃園當地善心人士的物資湧入部桃，為醫護打氣，每張卡片的鼓勵字句讓人讀了紅了眼眶。

臉書粉專「衛生福利部桃園醫院」公開受贈物資的照片，出現圖文並茂的親筆卡片，內容包括「非常感謝有您們的守護，我們才得以安身立命，在此致上最深的敬意，桃醫加油！桃園加油！台灣加油」、「感謝你們保護我們」、「非常感謝你們！加油！愛你們的台灣人」。

台灣急診醫學會理事長黃集仁暨全體理監事捐贈多箱暖暖包，卡片寫著「獻給部桃勇敢的急診醫護團隊們：時值寒冬，你們辛苦了！謹代表全國急診醫護獻上暖暖的心意！大家一起努力，春暖花開的一日必將到來！」

「宅夕食宅配晚餐-新竹」在捐贈便當的塑膠袋外貼紙條，寫有「這一年來辛苦您們了，謝謝第一線的您們，我們才能幸福生活著，一點點小心意，希望能給予您們一點點鼓勵，由衷感激您們的無私，這一戰我們一起面對，謝謝，辛苦了。我們以您們為傲」。

署名「市井小民大笨鐘」捐贈物資指名給清潔班，紙條寫「防疫工作有醫護專業外，背後還有您們這群默默英雄，因為有您們辛勞的工作，得以有乾淨安全的環境。雖然我們都是市井小民，只要我們在工作崗位上各盡微薄之力，相信總會雨過天晴的，大家辛苦了，加油！」

網友留言「我看到愛你們的台灣人，瞬間爆哭」、「真的有一種餓叫「民眾覺得醫護人員餓」、「大家的善心應該可以擺攤了，台灣人真可愛，部桃(桃醫)加油」、「原來傳說中的良善力量，總是在需要的時候挺身而出，守護這片土地」、「每每看到這種情景眼框都泛淚了」、「難怪一開始不能公布！會造成醫護人員被美食、物資攻擊」、「看到這麼多暖心的物資捐贈就好感動，大家都怕醫護餓到，這樣不胖個幾公斤好像有點難」、「在此感恩部桃(桃醫)所有的醫護人員及其他在醫院的工作英雄，你們真的不逃！你們真的是國家的英雄，勇敢的面對別人負不起的責任，還有那些流言蜚語」。

南山人壽慈善基金會捐贈200個便當，附上御守符。(取材自臉書)
南山人壽慈善基金會捐贈200個便當，附上御守符。(取材自臉書)
天仁茗茶捐贈飲料。(取材自臉書)
天仁茗茶捐贈飲料。(取材自臉書)
苗栗善心民眾贈送紅棗。。(取材自臉書)
苗栗善心民眾贈送紅棗。。(取材自臉書)
手搖飲店送紅茶飲料。(取材自臉書)
手搖飲店送紅茶飲料。(取材自臉書)
便當湧入。(取材自臉書)
便當湧入。(取材自臉書)
飲料及打氣卡片。(取材自臉書)
飲料及打氣卡片。(取材自臉書)
善心人士捐贈一卡車飲品。(取材自臉書)
善心人士捐贈一卡車飲品。(取材自臉書)

台灣 福利 疫情

上一則

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

延伸閱讀

5縣市宣布「避桃令」 鄭文燦喊防疫同心

5縣市宣布「避桃令」 鄭文燦喊防疫同心
新聞評論 ／「禁桃令」落井下石？石頭是陳時中堆的

新聞評論 ／「禁桃令」落井下石？石頭是陳時中堆的
藍縣市抵制桃園？ 江啟臣：撐住桃園就是撐住台灣防疫

藍縣市抵制桃園？ 江啟臣：撐住桃園就是撐住台灣防疫
致函麻州州長&公衛官員 數百醫護籲疫苗優先移民社區

致函麻州州長&公衛官員 數百醫護籲疫苗優先移民社區

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
寒舍集團第三代、董事蔡伯府1月22日晚間傳出因身體不適而逝世，享年48歲。(聯合報系資料照)

台北「寒舍」創辦人蔡辰洋長子48歲驟逝 生前糾紛多

2021-01-22 19:15
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃

超市「4種食物」打折也別買 內行曝原因：商家都不敢吃
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物