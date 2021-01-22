台部桃醫院病患家屬2人染疫

仍有民眾陸續接獲通知，前來部立桃醫急診室外檢疫站採檢，部分為桃醫內部工作人員。記者余承翰／攝影

部立桃園醫院新冠院內群聚22日首見住院患者及家屬染疫，中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 22日公布，國內新增6名境外移入及兩名本土確診病例，兩名本土病例是父女，9旬父親（案881）是案852曾照護的住院病患，也是國內最高齡的染疫患者，其同住的60多歲大女兒也確診（案882）。

陳時中22日指出，部立桃園醫院群聚第一波採檢告一段落，共12人確診。除案838，採檢506名醫院接觸者，包括22日公布的住院患者、1名醫師、3名護理師及1名外籍看護確診，其餘500人皆陰性；社區接觸者已採檢133人，5名確診者皆為醫院感染者家屬，其他128人陰性。

部桃專案 綠區出院註記

「採檢陰性不代表什麼，隔離才能確保安全」，陳時中表示，本案需隔離14天者仍有570人，近兩日社區匡列人數將大幅增加，針對1月6日至19日之間，自部立桃醫紅區出院的病人及陪病家屬列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，阻絕社區擴散。

陳時中22日同步公布「部桃專案」，措施之一是暫緩部桃門急診，1月6日至19日自部桃綠區出院的病人，健保卡註記為自主健康管理對象，提醒其他醫療所注意詢問接觸史，並將提供診治醫療機構防疫獎勵，不得無故拒診。

出院患者 長庚看牙確診

案881於今年1月上旬因其他疾病住院，1月11日至14日由案852負責照護，1月11日採檢為陰性，1月15日出院後返家。因案852確診，16日匡列為接觸者並居家隔離，1月20日因牙痛及發燒，隔日由衛生單位安排就醫，搭乘檢疫救護車至長庚急診就醫，發現發燒、肺浸潤，採檢後收治住院確診。

陳時中指出，案881的同住家人共3人，大女兒為60多歲女性，於父親住院至返家期間負責煮食及送餐，21日進行接觸者採檢確診，成為我國第882案，截至目前無症狀；案881的2女兒與小女兒為個案主要照顧者，採檢結果為陰性，目前無症狀，持續居家隔離中。

陳坦言 採購疫苗 遇阻礙

國內疫情升溫，部桃疫情緊繃，過去曾參與抗煞的專家提醒，新冠疫苗爭取必須加速，台北市長柯文哲近日預測，若我國採購歐美疫苗不順利，中國大陸願免費釋出疫苗，「到時台灣就會陷入焦慮」；對此，陳時中再次強調，我法規不允許中國疫苗進口。

陳時中表示，因法規限制，我國也未查驗製造廠製造流程，但製劑安全性要求本就較高，「現在不是我們要不要的問題。」陳坦言，我國採購新冠疫苗當然有遇到一些阻礙，「但我們並沒有被BLOCK掉（截斷）。」