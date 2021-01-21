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白宮國安會：對台灣承諾「堅若磐石」

台灣新聞組／台北22日電
美國準國務卿布林肯公開支持與台灣有更多交流，也希望看到台灣在國際組織扮演更大角色。（路透）
美國準國務卿布林肯公開支持與台灣有更多交流，也希望看到台灣在國際組織扮演更大角色。（路透）

台駐美代表蕭美琴獲邀出席美國總統拜登的就職典禮後，白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。拜登提名的國務卿人選布林肯20日說，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

路透報導，霍恩說：「總統拜登將與朋友與盟邦站在一起，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，其中也包括台灣。」報導指出，在拜登新政府就任後，台灣與美國這個全球最重要的支持者的關係，有了強而有力的起步。

美國前總統川普政府升高對台支持，除常態化對台軍售，還派遣官員訪台，這不僅惹惱中國，也升高北京對華府的敵意。路透報導，這使得川普在民主台灣成為廣受歡迎的人物，但也掀起繼任之拜登政府可能不那麼友台的憂慮。

拜登提名的國務卿人選布林肯廿日說，他支持與台灣有更多的交流。

布林肯也表示，希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式參與。

布林肯也提到，2015年蔡英文競選總統期間，他曾以副國務卿身分在國務院接待她，她成為總統後，雙方也多次進行談話，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

甫卸任的美國駐聯合國大使克拉夫特，20日再度透過推特發聲挺台，還附上她帶著台灣黑熊布偶走向聯合國大會廳講台的背影照，推文中亦標註總統蔡英文與駐美代表處；推文呼籲各國對抗中國企圖排擠並孤立台灣的作為，聯合國所有會員國應該正視台灣有意義參與國際組織的益處，及台灣持續遭排除在外帶來的損害。

克拉夫特並錄製7分多鐘談話，稱讚台灣是國際舞台上一股良善力量，並以台灣對抗新冠肺炎有成，說明台灣參與世界衛生組織（WHO）的重要性，強調國際民航組織（ICAO）與國際刑警組織（INTERPOL）也應接納台灣。

歐洲議會21日通過三個友台決議，力倡歐盟與台灣進行連結合作的必要性，並籲請歐盟執委會就台歐盟雙邊投資協定（BIA）開啟範疇界定及風險評估等談判。

白宮國家安全會議發言人霍恩表示，美對台灣承諾「堅若磐石」。(取材自推特)
白宮國家安全會議發言人霍恩表示，美對台灣承諾「堅若磐石」。(取材自推特)

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