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台再增1境外移入新冠肺炎 丹麥人來台洽公住院中

中央社台北21日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。中央社
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。中央社

疫情指揮中心今天公布，台灣再增1名境外移入新冠肺炎個案，為一名丹麥籍30餘歲男性，日前自費採檢後驗出陽性，目前住院治療中。其Ct值很高為30，研判境外感染高。

中央流行疫情指揮中心傍晚發布新聞稿指出，部分媒體報導，一名從台灣出境的丹麥籍人士，在泰國檢出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性一事，指揮中心澄清，該個案為確診個案，目前在醫院隔離治療中，研判為境外移入，原本打算22日才在記者會公布。

莊人祥說，這名個案並沒有出境到泰國，人還在台灣隔離治療，媒體報導該個案出境後才確診，此為不實訊息，媒體不要以訛傳訛。

莊人祥表示，此個案（案874）為丹麥籍30多歲男性，2020年12月30日來台洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，瑞典出發，經芬蘭、首爾轉機來台，入境後到防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。

個案在2021年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日到醫院自費採檢，因檢出陽性確診（Ct值30）。

莊人祥也說，疫調初步了解，個案檢疫期滿後，在台活動期間都有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史。

不過，此個案來台已經度過14天檢疫和7天的自主健康管理，但莊人祥說，因此個案Ct值高，研判應是境外感染最有可能，應處在陰陰陽陽、傳染力不高的階段。

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