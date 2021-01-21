歐洲議會24小時內通過三個友台決議 外交部表示感謝

歐盟委員會主席馮德萊恩在歐洲議會全會上發言。(新華社)

台灣 外交部今天表示，歐洲議會21日在全會以526票贊成，高票通過「連結性及歐亞關係」報告決議，力倡歐盟 與台灣進行連結合作的必要性，這是一天內歐洲議會通過的第三個友台決議，外交部由衷感謝。

外交部表示，歐洲議會21日在全會以526票贊成、43票反對及119票棄權，高票通過「連結性及歐亞關係」（Connectivity and EU-Asia relations）報告決議，該決議文指出新冠肺炎疫情凸顯全球應就公衛醫療進行優先連結合作的急迫性，強調歐盟應運用公衛連結向台灣與紐西蘭等成功控制疫情的理念相近夥伴學習。

外交部表示，決議文同時也力倡歐盟與台灣進行連結合作的必要性，包括學習台灣的防疫措施、提升民間交流及合作縮短東南亞區域的數位落差，並籲請歐盟執委會就台歐盟雙邊投資 協定（BIA）開啟範疇界定（scoping exercise）及風險評估（impact assessments）作業，與台灣啟動投資談判。

外交部表示，歐盟於2018年9月提出「連結歐亞策略」，計畫全面推動歐亞在運輸、數位經濟、能源及人文交流等四大領域連結，並於隔年舉辦首屆「連結歐亞論壇」（Europa Connectivity Forum），吸引全球50多國近千人出席，我國也應邀由時任總統府資政、「台杉投資管理顧問公司」董事長吳榮義率團與會，與歐盟及與會國家代表團就四大領域進行深入交流。

外交部表示，台灣將在共享價值基礎上，持續與歐盟及其會員國等理念相近夥伴合作，進一步促進雙方在數位經濟、綠能及人文交流等領域的策略連結。