拜登正式就職 陸委會強調：台美將持續深化友好關係

陸委會21日強調，政府致力於維持兩岸和平，且未來台美將持續深化密切友好的夥伴關係。記者林汪靜／攝影

美國 總統拜登正式上任後，未來美中台關係及兩岸將如何發展，受外界關注。陸委會21日對此表示，政府致力於維持兩岸和平的政策立場一貫而堅定，對岸對區域和平也要承擔應有責任，並強調台美將持續深化密切友好的夥伴關係。

陸委會副主委兼發言人邱垂正於21日舉行的例行記者會上表示，美中關係將維持長期競爭的結構態勢，對於未來情勢發展，政府會持續觀察評估。

邱垂正指出，台海和平穩定有利於印太區域繁榮穩定，政府致力於維持兩岸和平的政策立場一貫而堅定，將堅定捍衛國家主權及民主自由，並呼籲對岸對區域和平要承擔應有的責任。

大陸外交部今日宣布制裁美國國務卿龐培歐等28名美國官員，邱垂正對此表示，中華民國是主權國家，台灣 與美國在內的國際社會友好互動，深化各領域、各層面的交流合作，是主權國家正當自然的對外作為，「中共 對美前官員實施制裁，並一再以負面言論對我惡意批判，反映其對民主價值以及制度運作的缺乏認知，不了解台灣民意，不僅無助兩岸關係的發展，也只會徒增國際社會對中共的反感。」

邱垂正說，陸委會再次呼籲對岸面對兩岸的現實、調整對台錯誤的政策、放棄矮化台灣即軍事外交的打壓威嚇，如此才能促進兩岸人民的福祉與良性互動的發展。