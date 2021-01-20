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台灣部桃醫院群聚增至10例 防疫至今最大挑戰

記者陳婕翎、楊雅棠／台北報導
衛福部立桃園醫院昨天持續執行清空作業，預計撤離169名住院患者，醫護人員幫助病人轉院。記者潘俊宏／攝影
衛福部立桃園醫院昨天持續執行清空作業，預計撤離169名住院患者，醫護人員幫助病人轉院。記者潘俊宏／攝影

部立桃園醫院疫情，短短九天從院內感染惡化到社區，昨天再增1本土個案（案870），是該群聚指標個案染疫醫的護理師女友（案839）同住祖母。目前累積10人確診，醫院正執行清空計畫，共427名醫院員工需隔離14天，169名住院患者外移，指揮官陳時中坦言，「台灣正面臨從去年防疫至今最大挑戰」，民眾應隨身攜帶酒精，盡量避免前往桃園。

護理師祖母 再次採檢才確診

60多歲的案870，1月11日匡列為案839接觸者，須居家隔離，隔日採檢陰性，1月18日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫，並再次採檢，昨日確診。因個案發病前2日至住院隔離前均居家隔離，未與他人接觸，故無匡列接觸者。陳時中說，案870和案839是家庭密切接觸者，「這當然是在社區內密切接觸者傳染」。

看護雇主 曾給染疫醫治療

至於前日公布案869（越南籍看護），疫調顯示，她於雇主住院期間均在醫院，1月7日指標個案（案838、住院醫師）曾至病房為其雇主治療，陳時中說，這屬於院內群聚相關事件。1月13日雇主出院後，個案持續於雇主家中，未外出且無其他人來訪。1月16日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢，於前日確診。已匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主同住及非同住家人，其中5人安排居家隔離，將進一步安排採檢。

部立桃園醫院疫情擴大，已有10人確診，其中兩人逛過菜市場，但傳統市場並不在指揮中心公告8大場所範圍，只能勸導攤販、顧客戴口罩，並無罰則，為此，陳時中表示，正研議納管傳統市場，進出者須強制戴口罩。指揮中心發言人莊人祥強調，不論開放式或密閉空間，只要近距離接觸非特定對象，都應戴口罩。

嚴陣以待 影響範圍最大一次

部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，陳時中說，台灣去年多次看似要爆出社區傳播，但都擦肩而過，沒有釀成國內重大威脅，「這次是最大挑戰，染疫的多，隔離的也多，加上清空的計畫也大，影響範圍可以說是最大的一次，嚴陣以待」。

桃園未來有沒有封城的可能性？陳時中說，「如果需要會宣布」，目前部桃染疫事件仍是院內比較嚴重，社區只須積極注意；現在感染源都清楚，防疫仍處於「境外移入而有零星的社區感染」層級，仍不會升級，要匡列的對象都會宣布。

為求有效防堵醫院疫情，陳時中強調，1月6日至19日已出院或轉院患者及陪病者，啟動健康關懷回溯機制，如為高風險，則列居家隔離，期滿須採檢。另外，考慮在健保卡醫療雲端資料中註記過去3個月病史，確保再就醫時，醫師可透過健保卡清楚病人活動史，但陪病者和家屬可否合法註記，需由法制組研析。

隨身帶酒精 盡量避免到桃園

陳時中提醒，「部桃事件影響範圍比以往大，請大家提高警覺」，一般民眾應盡量避免前往桃園，除口罩戴好、勤洗手，建議隨身攜帶酒精，雙手維持乾淨，不要摸眼口鼻。

陳時中 疫情 台灣

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