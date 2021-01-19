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美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

台灣新聞組╱台北20日電
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）
美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美國常駐聯合國代表團官網14日公布了一段美國常駐聯合國代表克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指，克拉夫特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，「擺拍」（意指特意布置場景拍攝）這段影片。華春瑩又指克拉夫特的行為荒唐可笑，令人不齒。對此有網友酸民進黨政府：「到底給了這演員多少片酬？」

澎湃新聞報導，外交部發言人華春瑩於18日主持的例行記者會上指出，中國大陸常駐聯合國代表團發言人已經就美國常駐聯合國代表涉台錯誤言行，發表了談話。華春瑩強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，事實並將繼續證明，任何挑戰一個中國原則，分裂中國的圖謀，都不會得到聯合國廣大會員國的支持，註定會失敗」。

華春瑩指出，「經向聯合國方面核實，聯合國大會廳14日沒有舉行任何會議，秘書處也沒有批准任何國家當天在大會廳舉辦任何的活動。克拉夫特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，拍了這段視頻」。

華春瑩說，中國民間有句話，「只有你想不到，沒有他做不來」，克拉夫特自編自導自演的這齣鬧劇，「實在是荒唐可笑，令人不齒。」

針對此事，有網友留言譏諷，「不知演出費用有沒有？」、「無敵好笑 」、「騙台灣這些騙子政客剛剛好」、「民進黨又花了多少錢？」

聯合國 中國 華春瑩

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