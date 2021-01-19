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台男星「小梁朝偉」 被爆月收3000元約女粉上課過夜

台灣新聞組／台北20日電
范植偉被爆月收3千約女粉在家上課過夜。（本報資料照片）
范植偉被爆月收3千約女粉在家上課過夜。（本報資料照片）

台灣男星范植偉范植偉早年以憂鬱氣質、深邃五官走紅，還擁有「小梁朝偉」的美名，但卻因負面新聞讓他的形象與演藝事業受到重創，兩年前從中國大陸返台後，演藝事業沒有起色，如今他在一名思想學校擔任小老師，致力於推廣他的「實踐道」，不過有網友爆料指出，范植偉透過社群吸引學生為徒，每月繳「菜金」給他，但是實際上卻覺得並沒有學到什麼東西。

據「鏡週刊」報導，有位女網友曾經透過臉書私訊與范植偉聊天，范植偉表示可以收她為徒，傳授「思想學」、「實踐道」，還可以教她做料理，每個月繳3000元菜金，女網友覺得費用還算合理就答應了，范植偉還會邀她到淡水住處上課，不過課程是要上兩天一夜，需在范植偉家過夜，但是一個睡沙發，一個睡臥室，並要她帶四個便當，作為課程期間兩人的伙食。

女網友透露曾去過兩次范植偉住處，不過上課內容大都是范植偉會分享自己過去的一些新聞剪報，並表示自己在台灣、大陸認識不少位高權重的人，還強調在大陸收了不少徒弟，大都是有錢人或是官二代，有時范植偉談到比較深奧之處，女網友不太瞭解會再請教，范植偉就會告知她「妳聽不懂是因為妳資質很低」。

另外關於教料理一事，女網友提到范植偉會讓她帶好錢，然後到他住處樓下的超市購買食材，不過在料理過程中，女網友發現范植偉疑似有很嚴重的潔癖，每一樣食材都要在加入清潔劑的水中反覆清洗過，甚至連喝的水也會加入一滴清潔劑，而他洗澡、洗頭、洗臉也都是用同一罐清潔劑，而且似乎為了省瓦斯，洗澡時都用冷水。

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