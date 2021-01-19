澳前總理提醒拜登政府：台灣問題最敏感

澳洲前總理陸克文提醒即將上任的拜登政府，北京當局將高度關注美國如何處理敏感的台灣問題。（取自中評網）

據香港中評社報導，對於美國即將上任的拜登 政府，澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）提醒，北京將非常關注美國新政府的對華政策運作行為的實際變化，特別是如何處理最敏感的台灣 問題。他認為，美中應建立「聯合戰略框架」，展開「有管控的戰略競爭」。

報導稱，即將出任美國智庫亞洲協會主席的陸克文日前在亞洲協會舉辦的「美中關係未來」線上會議，針對拜登政府上任後，美中關係的走向提出他的觀察與判斷。

陸克文曾於2007年至2010年與2013年兩度出任澳洲總理，能說流利中文，被認為是「中國 通」。

陸克文首先提出他對中國大陸可能如何與拜登新政府打交道的觀察。他認為，中方可能會有幾個月時間的「戰略暫停期」，以觀察拜登政府對華政策行為何去何從。

陸克文說，中方的唯物主義使得北京更關注華盛頓對華運作行為的實際變化，而不是華府出於國內政治辯論的言辭。

北京最大的關注點將包括：美方在南海、台灣問題上怎麼做？拜登政府與台灣在官方層面如何接觸？在人權、新疆、香港等問題上，美國新政府怎麼做？美中經貿協議會發生什麼，有無第二階段協議，關稅是否繼續，對中國企業的上市、技術等各種限制會否擴大？

陸克文指出，中方將高度關切拜登政府如何處理最敏感的台灣問題。他表示，川普政府開始走上非常危險的道路，在美台政府之間展開更大範圍的官方接觸。所以北京的頭號關切是，如何引導拜登政府採取與以往人們看到的做法更一致的一個中國政策的姿態。

陸克文分析，中方著眼於中美長期關係將走向更加負面的趨勢，尋求做好準備，避免對中國國家利益造成不必要的損害。比如最近提出的經濟「雙循環」戰略，就是要增強中國的自力更生，減少對出口和產業關鍵供應鏈的外部依賴。

與此同時，大陸將擴大對亞洲、歐洲和世界其它地方的開放，這就是為什麼最近中方簽署RCEP和中歐投資協定。而最近大陸對於澳洲的懲罰性經濟措施，是想對世界發出「殺一儆百」的信號。

對於美中不斷加劇的戰略競爭可能升高發生危機的風險，陸克文提出「聯合戰略框架」（Joint Strategic Framework）的概念，希望美中展開「有管控的戰略競爭」（managed strategic competition）。這包括雙方要通過私下的外交溝通，對彼此的根本性紅線，如台灣、南海等問題進行高度澄清，讓對方明白紅線不可跨越。

中美雖然將在廣泛的領域展開競爭，但在有管控的戰略競爭框架內，雙方在氣候變化、疫情防控、全球金融穩定等方面，也將有合作的空間。