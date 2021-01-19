川普執政4年 台股報酬率全球第1 幣值對美元飆升11.7%

台股氣勢如虹，在川普執政四年期間報酬率傲視全球股市。（本報系資料庫）

美國總統川普 即將下台，而他執政四年來，台灣股、匯雙漲，以美元 計算的台股報酬率高達近92%，表現在全球高居第一，就連台幣對美元的升幅，也在全球主要貨幣排行第四。

彭博資訊報導，川普任內與中國大打貿易戰、並且對華為等企業發動科技戰，吸引產業與資金轉移回台，台股加權指數在過去四年以美元計大漲92%，在彭博追蹤的93檔全球主要股市指數中排行第一，而且遠超過MSCI亞太指數53%的漲幅。

在這份排行榜中，丹麥、紐西蘭股市排行分居二、三名，過去四年以美元計的報酬分別為89%與82%，至於美股標普500指數的漲幅為67%，排名第9。

為台股貢獻約三分之二漲幅的台積電 以美元計價股價大漲約300%，川普奮力阻撓中國打造國內晶片產業的計畫，已鞏固台灣做為全球晶片製造中心的地位。在疫情期間，市場對智慧手機與電腦的需求提高，引發晶片供不應求，讓台積電進一步受惠。

彭博資訊報導指出，儘管川普即將卸任，但台積電的展望依然光明，有望繼續帶旺台股。台積電上周公布今年資本支出280億美元，凸顯該公司決心維持晶圓代工龍頭的地位。

根據彭博資訊數據，在川普四年任內，台幣對美元升幅達11.7%，在全球主要貨幣兌美元升幅排行中高居第四，僅次於丹麥克朗、歐元與瑞士法郎。台幣的強勢迄今尚未有損對台灣出口訂單的需求，11月外銷訂單年增29.7%，創2010年來最大增幅。