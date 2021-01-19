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蔡英文：防疫關鍵時刻 最不需要的就是謠言、猜忌

蔡晉宇／台北報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

桃園醫院院內感染再增加。蔡英文總統晚間在臉書表示，今天指揮中心公布醫院感染事件增加四起確診案例，也公布了案例的活動足跡，請大家注意相關資訊，若足跡有重疊，就要做好自主健康管理，「疫情當前，謝謝大家互相體諒、共同承擔」。

蔡總統說，相信專業、公開透明，一直都是台灣防疫最高指導原則，相信過去這一年來，大家都看到了，在防疫關鍵時刻，最不需要的就是謠言、猜忌，而應該要共同關注最新的正確資訊。

蔡總統指出，要特別謝謝最前線的醫院夥伴，在非常時期同心協力守住疫情防線，也在指揮中心「前進指揮所」協調下，陸續將病人外移到其他醫院的隔離病房，落實分流和消毒。蔡說，也要謝謝醫療院所之間的協調合作，所有人二話不說，都願意互相扶持，配合調度，一起為台灣撐下去。

蔡總統表示，因應疫情變化，行政院已經對外宣布，停辦今年的台灣燈會，許多縣市也加強了防疫措施；總統府同樣做出了，總統府大開放活動取消、停辦全府集體尾牙等因應措施。

蔡總統說，要再次提醒大家，外出戴好口罩、留意手部清潔、維持社交距離，做好防疫三招，每個人都可以對防疫帶來貢獻，「讓我們保持冷靜，落實防疫，一起來克服疫情的考驗」。

防疫 疫情 台灣

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