台桃園醫院醫護染疫風波擴大 院長沈寂多天發文訴心聲

衛生福利部桃園醫院發生醫護群聚，今天中央流行疫情指揮中心更公布，已有染疫醫護家人也確診，醫院閉口不提院內狀況，沈寂多天後，桃園醫院長徐永年稍早終於在臉書發文。圖／取自桃園醫院臉書

台灣 衛生福利部桃園醫院發生醫護群聚，今天中央流行疫情 指揮中心更公布，已有染疫醫護家人也確診，從院內群聚逐漸擴大，醫院閉口不提院內狀況，沈寂多天後，桃園醫院長徐永年稍早終於在臉書發文。

徐永年表示，桃園醫院作為台灣最重要的緊急應變專責醫院之一，全體醫護同仁都很榮幸能堅守崗位，善盡職責，在疫情前線替全體國人守護健康。

徐永年說，過去1周來，桃園醫院不幸有6名醫護同仁確診新冠肺炎 ，目前約有百名醫護及行政同仁正接受隔離，除了對這6名守護最前線的醫護同仁致上敬意，並期待他們早日康復外，為避免院內感染擴大，院方也已經啟動一系列應變措施。

一系列應變措施包括關閉確診醫護同仁的活動病房、淨空樓層管制區域等，且目前負壓隔離病房的患者已經全數移出，其餘病患也將協助轉院，會用最快的速度將病患移出，以確保病患安全。

徐永年說，感謝社會各界對桃園醫院的支持、鼓勵與協助，這些日子以來，院內醫護同仁承受的壓力非常巨大，但他們仍兢兢業業，且不畏懼新興傳染病的威脅，持續守護在第一線，因此相信桃園醫院仍有足夠量能因應這次危機。

對於桃園市民以及全體國人同胞所造成的恐慌，徐永年代表桃園醫院向各界致意。外界給予醫院的批評與指教，他都虛心接受，身為以救人為己志的醫護同仁，他們沒有選擇戰場的權利，這是他們全體醫護同仁的共識。

徐永年表示，面對新冠肺炎疫情，桃園醫院全體同仁從去年1月21日開始參與這場戰爭已一年，365天每天都有收治照護確診病人，在最高峰時期，我們甚至曾在同一天就收治了30多位確診病人，並讓他們全部都康復出院。

在這樣豐富的收治的經驗中，徐永年說，很榮幸過去一年來能守護國人健康，他也相信未來，桃園醫院也將持續扮演這樣的角色。