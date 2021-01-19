我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2407萬例 加州逾301萬

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

台最有價值AI晶片新創耐能智慧 今年業績看好翻揚七倍

編譯黃淑玲／綜合外電
耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠。聯合報系資料照片
耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠。聯合報系資料照片

台灣最有價值的人工智慧（AI）晶片新創公司耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠接受日經新聞訪問時表示，耐能在美國制裁中國對手的情況下，加緊布局全球，不僅去年營收翻倍，今年業績目標可望飆漲七倍。

劉峻誠在2015年於美國聖地牙哥創辦耐能時，決定公司專注開發能賦予智慧手機和自駕車AI能力的晶片。如今證明他有先見之明，這個領域現在是全球最夯的消費電子產業趨勢。Google、蘋果、英特爾、輝達、高通和亞馬遜等科技大咖，無不研發自己具備AI能力的高端產品和服務。

根據英國調研公司Omdia的預測，AI晶片市場估計將由2019年的77億美元成長到2025年的519億美元。

日經說，耐能是少數目前在全球被認可的台灣晶片新創事業，幾輪的募資都順利完成。資料供應商Crunchbase的數據顯示，耐能在2017年到2020年之間募得超過7300萬美元，公司估值上看5億美元，因而成為台灣最有價值的晶片新創公司。

劉峻誠告訴日經，美中的科技戰為耐能帶來更多海外商機，例如監視器市場，由於地緣政治緊張以及訴求減少使用中國的技術，「我們看到高度成長的機會」，這個市場先前是華為科技和海康威視占據了絕大優勢。

劉峻誠說，公司創立早期，華為曾經來接洽，想買下耐能的AI演算法的原始碼，但他拒絕了。

AI 美元 台灣

上一則

防疫優先 台灣燈會32年來首次停辦

延伸閱讀

微軟蘋果谷歌 看好疫苗護照

微軟蘋果谷歌 看好疫苗護照
奧迪缺車用晶片 上萬人放無薪假

奧迪缺車用晶片 上萬人放無薪假
美汽車業因晶片荒求助美政府 迫亞洲半導體業優先供貨

美汽車業因晶片荒求助美政府 迫亞洲半導體業優先供貨

台積電擬擴產 紓解車用晶片荒

台積電擬擴產 紓解車用晶片荒

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」