台最有價值AI晶片新創耐能智慧 今年業績看好翻揚七倍

耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠。聯合報系資料照片

台灣 最有價值的人工智慧（AI ）晶片新創公司耐能智慧創辦人兼執行長劉峻誠接受日經新聞訪問時表示，耐能在美國制裁中國對手的情況下，加緊布局全球，不僅去年營收翻倍，今年業績目標可望飆漲七倍。

劉峻誠在2015年於美國聖地牙哥創辦耐能時，決定公司專注開發能賦予智慧手機和自駕車AI能力的晶片。如今證明他有先見之明，這個領域現在是全球最夯的消費電子產業趨勢。Google、蘋果、英特爾、輝達、高通和亞馬遜等科技大咖，無不研發自己具備AI能力的高端產品和服務。

根據英國調研公司Omdia的預測，AI晶片市場估計將由2019年的77億美元 成長到2025年的519億美元。

日經說，耐能是少數目前在全球被認可的台灣晶片新創事業，幾輪的募資都順利完成。資料供應商Crunchbase的數據顯示，耐能在2017年到2020年之間募得超過7300萬美元，公司估值上看5億美元，因而成為台灣最有價值的晶片新創公司。

劉峻誠告訴日經，美中的科技戰為耐能帶來更多海外商機，例如監視器市場，由於地緣政治緊張以及訴求減少使用中國的技術，「我們看到高度成長的機會」，這個市場先前是華為科技和海康威視占據了絕大優勢。

劉峻誠說，公司創立早期，華為曾經來接洽，想買下耐能的AI演算法的原始碼，但他拒絕了。