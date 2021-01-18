台醫院群聚感染擴大 醫：再有本土病例不必驚訝

部立桃園醫院院內群聚感染持續擴大引發恐慌。本報資料照片

台灣 衛生福利部桃園醫院院內群聚感染持續擴大，引發恐慌，也有愈來愈多人檢討院內感控是否出問題，兒童感染科醫師謝宗學在臉書上表示，感控本來就是要一再檢討修正，「是一場沒有止境的追逐競賽」，未來幾天如果再出現本土病例，大家也不必太驚訝，而台灣在過去一年中能成為世界淨土，就是不斷地調整防疫 方法，關關難過關關過，繼續堅持下去，這項世界奇蹟仍然會持續。

目前在中山醫學大學附設醫院擔任兒童急診科主任的謝宗學表示，這幾天很多人討論感染醫院的感控問題，還有人甚至主張要「開除」染疫醫師，他的看法是該家醫院的院內感控一定有缺失，但感控追求的是讓感染發生的機率極小化，但「絕對不會是零」，如果不幸發生院內感染，只能不斷修正感控流程。

他表示，不會有人認為醫院沒有疏失，但這是系統性的問題，而非個人，該檢討的是流程不是個人。

他指出，武漢肺炎疫情 爆發至今，台灣能成為世界淨土的原因是不斷隨著疫情變化、聽取各方面建言、再經過專家學者充分討論，擬定適合的處理方法，是動態的調整，絕非一成不變的決策。

而往後十幾天內，可能陸續還有本土個案出現，不用太意外或恐懼，只要感染源明確，都還屬於可控的範圍。經過這次院內感染事件，疫情指揮中心也開始重新修訂防疫策略和感控流程，從系統層面降低院內感染再次發生的機率，不針對個人，才是真正面對問題、處理問題的方法。

謝宗學表示，世界各國有收治武漢肺炎病患的醫院，絕大多數都發生過大小不一的院內感染事件，台灣也不可能逃避，「批評者絕不是先知，說穿了只是不負責的嘴炮」，關關難過關關過，是台灣過去一年來的寫照，也是未來的風景，屬於台灣的奇蹟將持續發生。