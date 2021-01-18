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台灣自國際採購疫苗 今年第一季可開始施打

記者丘采薇／台北報導
副總統賴清德。本報資料照片
副總統賴清德。本報資料照片

中華民國副總統賴清德今天表示，國際採購疫苗還算順利，如果沒有其他的意外，今年第一季左右應該就可以開始施打疫苗。

賴清德說，前一個階段，在大家共同努力下，台灣達成相對於其他國家較好的防疫成果，目前國際上許多國家的案例不斷增加，且過年要到了，許多台灣民眾陸續返台，不論是在外經商、就業、念書或旅遊等，境外感染的病例就會增加，最近有報導北部某家醫院的醫師及護士被感染，他請大家要謹慎小心，但不必恐慌，因為以台灣的醫療水準，醫院有能力去解決院內感染的問題，衛福部及相關專業單位也都在協助。

賴清德也說，蔡英文總統非常關心防疫，除了口罩國家隊，也要有疫苗才能夠達到防疫目標，守護國人的健康。台灣的疫苗採兩個策略，一個是國際採購，另一個是國內研發。國際採購還算順利，如果沒有其他意外，今年第一季左右應該就可以開始施打疫苗，雖然不是同一時間全面施打，但採階段性地讓第一線的防疫人員、抵抗比較弱、上年紀的長輩先施打；而國內的研發也算順利，後續接軌應該很有機會。新冠肺炎雖然方興未艾，大家要提高警覺，但不必恐慌，中央疫情指揮中心指揮官陳時中請大家配合的防疫措施，要請大家嚴格遵守。

賴清德也說，蔡總統除了關心防疫，一方面也拚經濟，去年雖然有些業別比較辛苦，但總體經濟來說，台灣相較其他國家的表現還不錯，肺炎疫情對全球是嚴重的挑戰，「但我們在挑戰中，大家團結合作，守住了健康，也把經濟衝擊降到最低；建築業是經濟的火車頭，大家成功，建築業才能夠繼續推升。」

防疫 台灣 疫苗

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