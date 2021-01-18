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台灣桃園醫院群聚感染 再增1名護理師染疫

記者黃惠群、楊雅棠、邱宜君／台北報導
部立桃園醫院群聚感染關係圖。製表／邱宜君、黃惠群
部立桃園醫院群聚感染關係圖。製表／邱宜君、黃惠群

部桃醫院群聚感染事件再增1名護理師（案863）確診，7天內已有兩名醫師、3名護理師等5人染疫，指揮官陳時中說，這次疫情發展比以前更迅速，「我們是有點擔憂」，為此，指揮中心派人進駐醫院，昨天成立「前進指揮所」，啟動6項院內感控措施，清空相關樓層、全院患者只出不進、取消探病，希望短時間內解除危機。

確診醫護 負責同區病房

隱忍一周，始終以「北部某醫院」來稱呼群聚感染醫院，陳時中在昨天記者會不小心說溜嘴，「該醫院為部立桃園醫院」，他表示，「既然大家會猜疑，那就公布。」「不小心講出來，這個名字本周都在腦海裡徘徊，既然說出口就公布，這時間點讓大家了解也好。」

疫調顯示，案863為50多歲女護理師，曾於1月12日接受採檢，結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽等症狀，但她有慢性咳嗽病史，不覺自己有症狀，並未就醫。因匡列為案856接觸者，於前日再次採檢，於昨日確診，足跡仍在確認中，陳時中表示，應是案856（30多歲主治醫師）傳給案863，因為兩人負責同一區病房。

目前部立桃園醫院已有5人確診，198名院內醫護及行政人員接受隔離，152人居家隔離14天，46人自主健康管理3至7天不等，原則是只要確定接觸過確診醫護者均須居家隔離，以避免疫情擴大。

清空樓層 啟動6項感控

指揮中心針對部桃啟動6大措施，分別為指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」；將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排1人1室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。清空相關樓層，區域嚴格管制。

陳時中表示，已經安排專家進駐，指導及協助院內感染管制措施；全院住院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制；加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

前進指揮所 指揮官王必勝

「我們是有點擔憂」陳時中說，這次疫情發展比以前更迅速，相關發病日和可能接觸日時序都很短，希望提高行政效率把疫情控制得更好。指揮中心人員昨進駐部桃，成立「前進指揮所」，由指揮中心應變組副組長王必勝擔任指揮官。

至於前進指揮所功能，陳時中表示，除負責聯繫相關疫調、外派到集中檢疫所協調或分配床位，並與指揮中心明確對口，提升處理效率，防疫及感染專家也進駐在裡面。台大副校長張上淳已連續多日進駐部桃，協助感控。

指揮中心昨公布案856確診醫師初步疫調結果，醫院與社區接觸者共161人，5人採檢陰性，156人均在檢驗中。家人3名，皆已採檢，均為陰性。案839護理師於某科大上課，指揮中心校園擴採，採檢76名均陰性。案852護理師社區接觸者新增2名診所患者及陪病家屬，採檢均為陰性。

此外，昨天新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自美國、英國、菲律賓及緬甸入境。

部立桃園醫院群聚感染已達5人，指揮官陳時中昨宣布，已派員進駐院內，成立「前進指揮...
部立桃園醫院群聚感染已達5人，指揮官陳時中昨宣布，已派員進駐院內，成立「前進指揮所」，夜裡醫院大樓仍燈火通明。記者鄭超文／攝影

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