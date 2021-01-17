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台院內感染升級 楊志良再轟指揮中心防疫雙標

記者邱宜君、陳洛薇／台北18日電
楊志良（右）日前「開除說」引發醫界及網友撻伐，但在該醫院爆發群聚感染後，反被喻為先知卓見，成為醫界吹哨者。（本報資料照片）
楊志良（右）日前「開除說」引發醫界及網友撻伐，但在該醫院爆發群聚感染後，反被喻為先知卓見，成為醫界吹哨者。（本報資料照片）

前衛生署長楊志良日前一席「開除說」，重話檢討確診醫師，引發醫界及網民的征討，不料才幾天，院內感染升級，昨天又新增醫師確診個案，楊志良昨天提出三大建議，指揮中心應該檢討雙重標準、醫院應改善管理、醫護應提高警覺，「若做不到，台灣防疫恐將在數個月內走向失敗。」

對此，指揮官陳時中簡短回應，「我們正在作戰中，相關事情作戰後再來討論。」

「顯然這個醫院的管理是有問題。」楊志良說，醫護人員出現疑似症狀，竟然不回自己的醫院就醫、通報，還去藥局、診所就醫，而其家人也出現症狀，令人擔心爆發社區感染，如需社區採檢，就必須匡列許多民眾。

楊志良強調，醫護人員受過專業訓練，應比一般人有更高警覺，這次事件凸顯出醫院管理有問題、指揮中心處理態度有雙重標準，而他只是點出這些系統性問題，提醒指揮中心和醫療院所都需一定程度的改革，卻遭到特定媒體的扭曲、綠營群起圍攻。

前衛生署長葉金川日前也在LINE群組嗆楊亂講話。不過，葉金川昨接受本報訪問表示，回歸事件本質，發生院內感染事件，中央疫情指揮中心卻故意不說清楚，蔡政府防疫雙標、用政治攻防轉移萊豬爭議，無助防疫。

葉金川點名陳時中身為指揮官應該負起責任，調查感染事件發生原因並做成報告，提供醫護防疫指引及其他醫院參考，才是正確態度，防疫要誠實透明，避免造成社會恐慌。

「調查的目的是了解、預防，而不是在追究責任。」葉金川說，楊志良為這起事件馬上做結論，但這名醫師有沒有違反SOP？才是事件本質，這只有指揮中心有權力調查，外界有質疑，指揮中心應負起責任。

葉金川表示，楊志良有講話的權利，「他有他的觀點，我是尊重他」，他本來不想出來講，他看到外界對感染事件的起因有質疑，陳時中卻「躲起來」故意不說清楚，讓綠營人士攻擊謾罵對付楊志良，這對防疫沒幫助。

葉金川反問，民進黨之前罵他以「中華台北」出席WHA，出賣台灣主權，但他去WHA講台灣、說台語，民進黨執政，林奏延為何還以「中華台北」與會？「如果我是出賣主權，民進黨政府就是出賣台灣主權集團！」相同標準觀之，防疫不應雙標，指揮中心明知事實是怎麼樣，為什麼不講清楚？陳時中還叫媒體「不要問」，府院黨出來打一個楊志良，這種民粹操作可休矣。

台灣17日新增一例本土確定病例案856，指揮官陳時中說，該個案為主治醫師，曾與案...
台灣17日新增一例本土確定病例案856，指揮官陳時中說，該個案為主治醫師，曾與案838於1月10日短暫互動。（記者林伯東／攝影）

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