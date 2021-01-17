台醫院群聚再增1醫師染疫 為確診醫男同事

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成。（記者邱宜君／攝影）

台灣 繼16日新增境外移入確定病例7例及本土病例1例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 宣布，17日新增3例境外移入確定案853、854、855，均自印尼 移入；新增1例本土確定病例案856，為北部某醫院案838的男同事。

案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院之醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，因應案852確診，衛生單位於昨日陸續針對案838、839匡列之265名醫院人員進行二採，其中案856檢出陽性於今日確診；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

陳時中表示，案853及854均為印尼籍20多歲男性漁工，皆於今(2021)年1月3日來台工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2名個案於1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且入境後至檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

陳時中指出，案855亦為印尼籍20多歲男性漁工，去(2020)年12月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由仲介公司安排專車至防疫旅館居家檢疫；今年1月15日檢疫期滿後搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。匡列接觸者共3名，為同車接觸者，因有適當防護，均列自主健康管理。