我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德國基民黨選出新主席 或成梅克爾接班人

加州疫苗接種大落後 50州中排名49

醫談台灣醫護染疫擴大：社區恐有隱藏個案

記者陳婕翎、陳碧珠／台北報導
專家認為，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，事情就有點大條了。圖／本報系資料照
專家認為，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，事情就有點大條了。圖／本報系資料照

台灣北部某醫院醫護染疫事件擴大，新增一名護理人員被感染，台大兒童醫院院長黃立民指出，不論在社區或醫院有確診者，都代表院內感染惡化，農曆新年將至，對於新的本土案例出現，必須嚴陣以待。台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，去年已經有處理院內感染的經驗，民眾不必太過驚慌。

黃立民表示，醫護染疫又見新確診者，不論是染疫醫師引發感染，還是院內其他醫護人員因照顧病患感染，「那就代表這一波比較麻煩，有點擴散出去了。」因為染疫醫師在確診前也不知道自己感染，還在社區活動，可能社區中還有隱藏的個案。

農曆年將至，一旦該疫情有新確診者出現，疫情恐有擴散疑慮，黃立民認為，年節民眾南來北往多，以過去流感防控經驗，疫情可能南傳北、北傳南，醫院門急診都會塞滿流感患者，同理，此次國內新冠疫情對民眾風險就會增加，「這是個不好的狀況，大家要提高警覺。」

昨天桃園市舉行罷免市議員王浩宇投票，若個案可能出沒投票等大型活動，更增風險。黃立民表示，以馬來西亞、美國為例，國境內本土疫情大增，推估與首長選舉有關。雖中選會規定，北部某醫院擴大採檢者不可出席投票，但他認為，人潮聚集的活動就是有風險，應提高警覺。

顏慕庸表示，對於院內感染不妨正面看待，去年院內感染就曾發生，大家已有過一次處理經驗，這次桃園某醫院雖然是第一位醫師院內感染，因應上，比較不像社區那麼需要緊張。

顏慕庸比較擔心社區感染，他表示，若是社區感染，就怕擴散開來的骨牌效應。去年11月，他曾在中華民國醫師全聯公會討論社區分流準備，呼籲醫療酒精、口罩都要透過社區分流因應，即使是出現社區感染，仍是樂觀以待，畢竟防疫一年多，大家一起努力。

疫情 投票 流感

上一則

台灣某醫院感染擴大 醫師接觸過的另一護理師也確診

延伸閱讀

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員
香港佐敦社區爆發新冠肺炎疫情 涉及數千人

香港佐敦社區爆發新冠肺炎疫情 涉及數千人
50歲女染疫 費城發現首例英國變異病毒

50歲女染疫 費城發現首例英國變異病毒
吉林省傳出超級傳染者 導致3市32人染疫

吉林省傳出超級傳染者 導致3市32人染疫

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕暴紅　

2021-01-10 18:12
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎
英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕