醫談台灣醫護染疫擴大：社區恐有隱藏個案

專家認為，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，事情就有點大條了。圖／本報系資料照

台灣北部某醫院醫護染疫事件擴大，新增一名護理人員被感染，台大兒童醫院院長黃立民指出，不論在社區或醫院有確診者，都代表院內感染惡化，農曆新年將至，對於新的本土案例出現，必須嚴陣以待。台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，去年已經有處理院內感染的經驗，民眾不必太過驚慌。

黃立民表示，醫護染疫又見新確診者，不論是染疫醫師引發感染，還是院內其他醫護人員因照顧病患感染，「那就代表這一波比較麻煩，有點擴散出去了。」因為染疫醫師在確診前也不知道自己感染，還在社區活動，可能社區中還有隱藏的個案。

農曆年將至，一旦該疫情 有新確診者出現，疫情恐有擴散疑慮，黃立民認為，年節民眾南來北往多，以過去流感 防控經驗，疫情可能南傳北、北傳南，醫院門急診都會塞滿流感患者，同理，此次國內新冠疫情對民眾風險就會增加，「這是個不好的狀況，大家要提高警覺。」

昨天桃園市舉行罷免市議員王浩宇投票 ，若個案可能出沒投票等大型活動，更增風險。黃立民表示，以馬來西亞、美國為例，國境內本土疫情大增，推估與首長選舉有關。雖中選會規定，北部某醫院擴大採檢者不可出席投票，但他認為，人潮聚集的活動就是有風險，應提高警覺。

顏慕庸表示，對於院內感染不妨正面看待，去年院內感染就曾發生，大家已有過一次處理經驗，這次桃園某醫院雖然是第一位醫師院內感染，因應上，比較不像社區那麼需要緊張。

顏慕庸比較擔心社區感染，他表示，若是社區感染，就怕擴散開來的骨牌效應。去年11月，他曾在中華民國醫師全聯公會討論社區分流準備，呼籲醫療酒精、口罩都要透過社區分流因應，即使是出現社區感染，仍是樂觀以待，畢竟防疫一年多，大家一起努力。