台灣某醫院感染擴大 醫師接觸過的另一護理師也確診

北部某醫院三名染疫醫護人員直接照顧患者有77人，目前已完成雙採陰。本報資料照片

休息室四個點採到病毒

台灣 桃園某醫院發生兩名醫護染疫，指揮中心指揮官陳時中 昨晚親上火線，宣布院內感染擴大，新增一名本土案例，為該院護理師，曾與染疫醫師在護理站共同工作一小時，成為這起事件中第三名確診者，陳時中終於將事件定調為「院內群聚」，更證實醫師休息室四個點有病毒。

陳時中說，案852為20多歲女性，染疫醫師1月10日到醫院值班，傍晚不舒服，量體溫採檢；此前醫師與案852有過三次接觸，兩次較短暫，但1月10日曾在護理站一起工作約一小時，判定在此時被感染，因兩人值班時未密切互動，所以護理師未被列入居家隔離。

案852於11日採檢陰性，除上班外皆待家中。14日起輕微咳嗽、喉嚨癢，15日晚間至診所，診所醫師警覺性高，要她立即至醫院急診接受篩檢 。案852當晚接受檢驗，於16日下午確診，進入隔離病房治療。指揮中心發言人莊人祥坦言，案852自行赴診所就醫，是因為症狀輕微，誤以為只是感冒，確實是可精進之處。

護理師家人流鼻水隔離

案852與家人同住，其餘四人已列入居家隔離，其父親與哥哥出現流鼻水症狀，正在醫院隔離，為求慎重，目前視為確診個案處理。

因應本起事件，已將個案上班病房關閉，全面消毒，病房內病人安排一人一室隔離，同時該醫院住院病人持續只出不進，以減少風險。這是否可視為封院？陳時中表示，「我們是封了病房，沒有封院」。

指揮中心也公布染疫醫師的感染源，與案812本國籍60多歲男性進行全基因體序列分析後，基因序列幾近相同，認為非常可能是醫師照顧案812時被傳染。

桃園某醫院發生院內感染，中央流行疫情指揮中心昨晚舉行緊急記者會，指揮官陳時中宣布新增一名護理師確診。記者余承翰／攝影

群聚感染月底才暫解

指揮中心將此事件升級至醫院群聚感染，為求慎重，曾進出該病房的22名醫師均需居家隔離七天，院內265名護理人員須全面重新再檢驗一次。該院醫事人力吃緊，將從其他醫院調撥人力支援。

考量潛伏期，陳時中預料，這一波院內群聚感染事件可能要28日才能宣告解除危機。

另外，最近在該病房服務過的27名護理人員，以及四至五名實習醫師也需居家隔離。

案838、案839匡列醫院接觸者採檢468人，共265人為醫院人員，將於今日第二次採檢。另該醫院院內擴大採檢452名員工，結果均為陰性。指揮中心提醒，針對此次事件接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報，亦請醫療院所提高警覺，加強疑似個案通報採檢。