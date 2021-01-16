白宮顧問庫德洛籲美台協商自貿協定 表態保衛台灣

庫德洛抨擊川普對美國國會暴力事件處置不當。路透

白宮經濟顧問庫德洛接受華爾街日報專訪，呼籲新上任的拜登 政府和台灣 啟動自由貿易協定諮商，展現力挺台灣對抗中國施壓的立場。他並主張美國應表明保衛台灣的態度，如此也將贏得全世界支持。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛列舉川普 總統任內主要政績，包括減稅、解除管制、貿易協議。 他說：「我認為川普總統終將載入史冊，這一位總統改變了我國政策，讓大家醒悟到中國正從競爭者演變為敵境這一事實 。」

他呼籲拜登政府繼續強硬路線，包括和台灣磋商自由貿易協議。他表示，美中第一階段協議既已解決，與台灣達成 協議可以表達美國力挺台灣對抗北京方面的施壓。他說：「美國保衛台灣是很要緊的事，且要明確向中國表達我方有意保衛台灣。」「我認為全世界各界都會支持我們。」

庫德洛也敦促拜登繼續對中國規模3700億美元的進口產品實施關稅，「至少直到美國政府滿意中國落實貿易協定為止」。

在這段80分鐘的訪談中，令人意外的是，庫德洛抨擊川普對美國國會暴力事件處置不當，也對川普對待副總統潘斯的方式感到失望。

他說：「我原本指望他會立即出面發表聲明，敦促所有人自制並停止暴力。」他表示，川普不應一再主張是他贏得選舉，「選舉人團一宣布拜登當選，我們就應該承認結果，並轉而討論我們正面的成就和促成這些政策成就的政策。」

問到是否對川普批評潘斯感到沮喪，庫德洛回答：「我對總統感到失望。」

庫德洛表示，川普聲稱潘斯可以阻止拜登上台，並無法律依據。

他說：「副總統的法律專家非常明確讓拜登認知到，他在國會確認選舉人結果的功用極其有限，幾乎只有極端份子的例外，這裡整個法律專業是和潘斯一致的。 」