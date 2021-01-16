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拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

記者徐偉真／台北報導
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

美國總統當選人拜登將就職，TVBS主播方念華獨家訪問拜登核心幕僚艾利森（Graham Allison），艾利森表示，一國兩制已經走到盡頭，拜登明白只有一個中國，並沒有獨立的台灣國家存在，美國不會承認台灣獨立，拜登的挑戰在於如何想出一個兩岸新方案，改善三方關係。

艾利森曾擔任拜登外交政策幕僚數十年，現為哈佛大學甘迺迪政治學院道格拉斯迪倫講席教授，在哈佛任教超過50年，同時是國防政策領域的頂尖專家，曾在美國前總統柯林頓第一任期內擔任助理國防部長，研究領域包括核武問題、中國問題等。

川普執政4年期間共批准183億美元對台軍售，美國過去通過多項友台法案，外界關注拜登上任後，會不會依循中國主張的一國兩制框架，對台是否會延續川普的善意，艾利森說，一國兩制已經窮盡，有什麼樣的新架構，即使不開心、不滿意，也沒有解決台灣和中國之間的問題，卻能讓北京、台北和美國都能夠因此遠比另一選項更有利，他所謂的另一選項是他近年提出的警語，也就是戰爭。

艾利森說，美台雙方持續深化關係是好事，但兩岸未來的發展，應該以兩岸人民為最大福祉，在不與中國交惡的前提下，「一個中國」這個理念是毫無異議的，美國更不會公開承認台灣獨立，拜登政府最大的挑戰是擬定另一套外交策略，突破一國兩制的架構，讓美中台三方都能和平共榮，才是最重要的。

拜登 美國 中國

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