張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

張大千致贈黃君璧的畫作「春山雲瀑」失竊29年，上頭題字「君璧道兄七十一歲生日弟爰敬圖為壽」。（圖：律師許坤立提供）

國畫大師張大千致贈給好友黃君璧的著名畫作「春山雲瀑」失竊29年後，出現在香港 蘇富比拍賣型錄中，經查是白色恐怖受難者劉辰旦用低價收購，再以1億3000萬台幣（約452萬美元 ）轉賣大陸，台北地檢署認為，劉持有他人特定犯罪所得物再轉售，違反洗錢防制法，昨天依洗錢罪起訴。

另外，劉辰旦明知這幅名畫是贓物，卻以遠低於市價收購，涉及故買贓物罪，由於追訴期已過，檢方處分不起訴。

被譽為「渡海三家」的張大千、黃君璧、溥心畬均是台灣國畫大師，而「春山雲瀑」是張大千1969年送給好友黃君璧71歲的祝壽禮物，上頭還題字「君璧道兄七十一歲生日弟爰敬圖為壽」，掛在黃家客廳；未料，黃在大安區的住處1990年遭竊，除「春山雲瀑」被偷走外，連蔣宋美齡、徐悲鴻的畫作也失竊。

2019年，香港蘇富比秋拍型錄中出現失竊29年的「春山雲瀑」，底價3800萬港幣（約491萬美元），黃君璧女兒黃湘詅得知消息，曾和蘇富比斡旋下架停拍，並向警方報案；檢方介入偵辦後，蘇富比得知畫作恐為贓物，取消拍賣並提供畫作來源。

檢方調查，出身台南的劉辰旦（83歲）曾是白色恐怖受難者，和已故作家李敖是監獄 「室友」，他在監獄中養成書畫興趣，也曾替李敖繪畫，自稱「六大山人」；1976年出獄後也有出版作品。

劉辰旦向檢方表示，1995年他花150萬台幣向往生的黃姓男子購買「春山雲瀑」，2019年再以1.3億台幣轉賣給大陸收藏家。

檢方偵辦期間傳喚多名證人，包括黃湘詅、柯姓藝品店業者；根據柯的證言，劉辰旦曾邀他欣賞「春山雲瀑」，但他告知是贓物會有買賣糾紛，劉則回應「已過追訴期」。

檢方認為，劉辰旦習畫也懂畫，明知道張大千畫作價值不菲，卻以150萬台幣低價收購，不符常情，認定劉收購贓物，但已過20年追訴時效；不過，劉持有「春山雲瀑」長達24年，違反洗錢防制法持有他人特定犯罪之物。

黃湘詅透過律師許坤立指出，「這是正義公理的彰顯」，可告慰先父在天之靈；許坤立說，劉以為贓物追訴期已過，才敢拿出來轉賣，但「人算不如天算」，如今檢方起訴，連老天也在幫忙，未來會盡全力保住「春山雲瀑」，讓畫作物歸原主。