龐培歐離任前取消美台交往限制 學者：對台北沒好處

美國國務卿龐培歐。本報資料照片

美國 國務卿龐培歐9日宣布取消美台交往限制，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）15日刊出3名美國學者聯名撰寫的文章分析，對台政策遭到政治化，挺台成為政治檢驗，會讓雙邊關係均受害；美中台關係知名學者任雪麗（Shelley Rigger）表示，川普 政府在結束之際決定給別人帶來麻煩。

這篇文章由小布希時代的白宮國安會亞洲事務資深主任、CSIS亞洲事務資深副會長的葛林（Michael Green），CSIS中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser），和美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲（Richard Bush）共同撰寫。

這篇文章提出三點立論，首先，要取消兩黨政府過去40年來制定的政策，必須考量風險與利益，還要與國會和盟友協調，並非由一個剛歷經過史上最嚴重民主危機，且馬上要卸任的政府在周六上午（國務院宣布的時間點應為周六下午）宣布；這只會刺激北京對新政府進一步施壓，要求美國對台灣 實施更嚴格的限制，這是在給繼任政府製造問題。

其次，此文提到，當台灣需要且應當得到兩黨支持，龐培歐的動作似乎是要挑戰拜登，讓他一上台就改弦易轍，以凸顯共和黨人挺台、民主黨親中的立場；以過去經驗為例，當對台政策被政治化，挺台成為政治檢驗，其結果是美國台灣都受害。

第三，龐培歐此舉是在為川普政府讓台灣更加脆弱的、失敗的亞洲政策尋求安慰，正式川普自己退出跨太平洋夥伴協議，讓台灣失去參與多邊貿易協議的最佳機會；川普自己對歐洲掀起無謂的戰鬥，將民主國家團結挺台的外交手段給複雜化，且川普因其過份行為，早就弱化美國作為民主國家的領導地位。

文章指出，川普政府推進與日本的防衛關係，並反擊中國大陸軍隊，應受肯定，但台灣自由的民主只能在法治和規範的狀態下生存，法治和規範卻被破壞殆盡，川普政府最後一刻的行動其實改變不了什麼。

任雪麗為北卡羅萊納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授，長期研究美中台關係。她接受本報訪問時表示，川普就要下台，政府剩下做的都只是給其他人找麻煩，這就是他們想做的事。

任雪麗表示，龐培歐要改變台灣政策，應該有一個過程，需要專家進行政策檢討，也要和台北溝通，這些都沒做，卸任前一刻的宣布其實沒有任何可信度或價值。

任雪麗不認為北京會受此事件影響，她說，北京想要製造兩岸緊張，並不需要藉口。