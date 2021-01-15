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入境台灣居家檢疫限1人1戶 沒訂房就回台最高罰5300元

記者陳雨鑫、陳婕翎／台北16日電
「一人一戶」的檢疫新制正式上路，檢疫所訂房出包，不少人滯留機場。圖為日前入境台灣旅客。(記者陳嘉寧╱攝影)
「一人一戶」的檢疫新制正式上路，檢疫所訂房出包，不少人滯留機場。圖為日前入境台灣旅客。(記者陳嘉寧╱攝影)

「一人一戶」新制上路第一天，機場卻傳出亂象，有民眾向本報系聯合報投訴，昨天入境旅客大約有100人左右，其中多達30名「入境檢疫系統」預訂集中檢疫所，依照程序登錄資料，完成線上刷卡繳費，結果進到國門之後，才被告知指揮中心分配房數少於當日入境的人數，被迫滯留在機場。

外界擔心本來應該盡速隔離的入境者，長時間逗留恐成防疫破口。據悉，雖晚間有緊急找集檢所，但是仍然有19人一度滯留在機場。

衛福部醫福會執行長王必勝證實此事，他表示有些民眾比預定的時間提早回來，導致第一時間送至機場的名單與實際抵台的名單有所落差，但他強調「只要有訂就讓你住」，已完成派送，原停留在機場的民眾都已在前往集中檢疫所的路途中。

一人一戶隔離新制昨上路，入境旅客下滑至2910人次，大減四成，但防疫旅館數量緊繃，集中檢疫所釋出的1500間房已被訂光。王必勝指出，不少急著返台過年的民眾未找到檢疫處所就直接返台，必須接受最高15萬台幣（約5300美元）的罰款，但會直接安排至集中檢疫所；若違規人數太多，將影響集中檢疫所再釋房數的機率。

指揮中心昨公布，台灣新增一例境外移入病例，為印尼籍20多歲男漁工（案844）；至於傳出院內感染的桃園某醫院，指揮中心發言人莊人祥表示，第一圈疫調匡列468人，皆為陰性，將擴大篩檢該院同科別共452人，結果預計今天出爐。

莊人祥說，為確實執行一人一戶隔離新制，將由民政系統依地方政府量能提出查察計畫，並訂出SOP；若有人檢舉，將致電居家檢疫者後實地查驗，入境後未確實執行一人一戶的違規者，將送入集中檢疫所隔離，同時開罰。

預計本月底，集中檢疫所再擴充至4500到5000間房，但目前出現「直接衝回來」的違規事件成為不確定因素，對指揮中心是一大挑戰。

「一人一戶」的檢疫新制正式上路，檢疫所訂房出包，不少人滯留機場。圖為日前入境台灣...
「一人一戶」的檢疫新制正式上路，檢疫所訂房出包，不少人滯留機場。圖為日前入境台灣旅客。(記者陳嘉寧╱攝影)

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