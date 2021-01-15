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台灣「集中檢疫所」床位出包 訂房旅客入境才知沒房住

記者陳婕翎、陳雨鑫／台北報導
台灣「一人一戶」新制上路第一天，有30名入境者透過「入境檢疫系統」預訂集中檢疫所，卻一度無房可住。圖為機場檢疫狀況，與新聞當事人無關。(本報系資料照片)
台灣「一人一戶」新制上路第一天，有30名入境者透過「入境檢疫系統」預訂集中檢疫所，卻一度無房可住。圖為機場檢疫狀況，與新聞當事人無關。(本報系資料照片)

台灣「一人一戶」新制上路第一天，機場卻出亂象，有民眾向本報系投訴，今天入境旅客約100人左右，其中多達30名入境者透過「入境檢疫系統」預訂集中檢疫所，依照程序登錄資料，完成線上刷卡繳費，結果入境後，才被告知指揮中心分配房數少於當日入境人數，只能滿肚子火、被迫留滯機場。外界也擔心本應盡速離開的入境者，長時間逗留機場，恐成防疫破口。

台灣衛福部醫福會執行長王必勝證實此事，他表示，有些民眾比預定的時間提早回來，導致第一時間送至機場的名單與實際抵台名單有落差。但他強調「只要有訂就讓你住」，只要出示代碼就有辦法住，稍早已完成派送。

王必勝表示，並非指揮中心分配房數少於當日入境人數，主要與旅客入境狀況混亂，新冠疫情各國延燒，所有國家的航班都非常混亂，單就今天醫福會就接到六通疾管署區管中心回報，機場出現「額外入境者」緊急通知，包含提早返台、延遲返台者。

爆料民眾指出，從今天下午就一直滯留在桃園機場的旅客，原是後天返台，但臨時變更航班，已致電醫福會，通知更改航班，需變更集中檢疫所入住日程，醫福會相關人員告知他已協助調整住房日程，入境後才發現沒房可住。

也有入境才知沒房住的旅客坦言，填寫「入境檢疫系統」預訂單時，僅填寫姓名、護照號碼等基本資料，不慎漏填寫航班入境時間，系統也無「防呆機制」提醒，就「過關斬將」直接訂房成功付款，入境才知因為資料沒填期，沒房住，「聽說房間已經都訂滿了。」

防疫旅館數量告急，1月8日晚上8時起開放預訂集中檢疫所，協助春節期間返國國人完成今天起要求的「一人一戶」居家檢疫，指揮中心提供1500間集中檢疫所，昨天晚上九點1500間全數都被預訂完。

王必勝表示，所有超出今日入住集中檢疫所名單入境者，都已安排妥當，目前都在前往集中檢疫所的路上，只要有訂房代碼，不論是早回來或晚回來，一定會派房間給旅客，「他們都是我們國人，是我們自己人，不會出現露宿街頭的狀況。」

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