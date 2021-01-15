扁媽走了 享壽94歲 陳水扁：她說她要睡了

陳水扁與扁媽陳李慎（右）。(圖取自陳水扁臉書)

中華民國前總統陳水扁 母親陳李慎昨天下午病逝，享年94歲，陳水扁今早在臉書證實，也表示遵照家母遺願，加上疫情 期間，一切從簡。日前陳水扁才在官方LINE帳號上透露，扁媽已經失智 一段時間，直到最近已不識自己的兒子，令他相當難過。

陳水扁曾在母親節時發文說，扁媽多次進出醫院，或許是最後一次共度母親節，讓他格外珍惜。陳水扁也因此從高雄搬到台南住，為的就是就近多陪伴扁媽。

陳水扁日前在官方LINE帳號上透露，「親愛的扁媽，已經失智一段時間。直到最近，扁媽也已經不識自己的兒子了，阿扁內心無比難過」。

前總統陳水扁今早臉書全文：

［扁媽走了］

親愛的母親陳李慎女士，於2021年1月15日下午5時16分，因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲。

感謝各界的關心，感恩麻豆新樓醫院及其護理之家9個多月來的醫療及照料！

家母是在睡夢中安詳辭世，她說她要睡了，再也醒不來了。

為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒！

陳水扁偕同全體家屬深深一鞠躬！

2021.1.16