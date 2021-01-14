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國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

丁允恭遭台監院彈劾通過 曾被爆劈腿、局長室性行為

記者蔡晉宇、賴于榛／台北15日電
總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間，行為不檢損及公務人員官箴及政府機關形象。據悉，監察院已通過對丁允恭提出之彈劾案。 (本報資料照片)
總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間，行為不檢損及公務人員官箴及政府機關形象。據悉，監察院已通過對丁允恭提出之彈劾案。 (本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭任職高雄市政府新聞局長期間，行為不檢損及公務人員官箴及政府機關形象。據悉，監察院已通過對丁允恭提出之彈劾案。

監委紀惠容、王美玉立案調查時指出，丁允恭明知自己已訂有婚約仍劈腿多女，其中與某女性記者交往時，多次利用上班時間，在局長辦公室與女記者發生性行為，甚至要求墮胎、糾纏不願分手情事，導致該女性記者身心狀況長期不佳，無法於新聞業界繼續工作，且該案已經引發社會大眾關注與討論。

紀惠容、王美玉指出，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員之表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有之端正品操相違，事渉官箴，皆是會申請自動調查的原因。

兩位監委表示，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定；有無利用新聞局長職務上之機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事；事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，實有調查釐清之必要。

丁允恭友人透露，丁近日有耳聞可能會遭彈劾，已做好心理準備，後續將視彈劾內容與情節，若有需要將對外說明。

彈劾 墮胎

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