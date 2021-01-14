蔡英文與克拉夫特視訊談話 期待未來台灣見

蔡英文總統與美國駐聯合國大使克拉夫特視訊談話。圖／總統府提供

美國國務院 以「確保政權交接」為由，宣布本周取消所有訪問，包括原訂今天抵台的美國駐聯合國大使克拉夫特。蔡英文總統今天上午原訂接見時間將改成與克拉夫特視訊對談。蔡總統表示，感謝美國及克拉夫特給予台灣 堅定的支持，也對於克拉夫特此次無法來台表示惋惜，期待未來能在台灣見面。

今天視訊談話，包括美國國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特（Daivd Feith）也一同在線上與會，此外，現場包括國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑等也參與此次視訊會議。

蔡總統今天表示，感謝美國及克拉夫特給予台灣堅定的支持，她也強調，台灣是一股良善的力量，有能力、也有決心貢獻國際社會，未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，繼續讓世界知道台灣也是一個重要的夥伴。

蔡總統說，很高興拜現代科技之賜，今天還能夠在線上見面，儘管克拉夫特這次無法成行，希望日後仍能訪問台灣。她也想藉這機會感謝克拉夫特堅定支持台灣的國際參與，致力深化台美關係，並在最重要的時刻為台灣發聲。

蔡總統指出，克拉夫特的作為鼓舞了台灣人民，事實上大家都非常喜歡克拉夫特，不管是公開為台灣仗義執言、參與「全球合作暨訓練架構（GCTF）」工作坊或是在紐約與我駐紐約辦事處處長李光章會面，克拉夫特的支持讓兩國關係更加緊密，也讓世界更了解台灣。