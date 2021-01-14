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美駐聯合國大使推文分享與蔡視訊 表示美與台站在一起

記者張文馨／華盛頓報導
美國駐聯合國大使克拉夫特表示，她已經與台灣總統蔡英文通話，並且表明美國「與台灣站在一起。（美聯社）
美國駐聯合國大使克拉夫特表示，她已經與台灣總統蔡英文通話，並且表明美國「與台灣站在一起。（美聯社）

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）無緣訪台，她在美東時間13日晚間與蔡英文總統視訊會面；克拉夫特推文分享視訊畫面，並提到「由於中國大陸阻撓，讓台灣無法在聯合國體系分享成就；美國與台灣站在一起，美國是台灣的朋友與夥伴，也同為民主支柱。」

克拉夫特表示，很榮幸今與蔡總統通話，他們討論了台灣在很多方面成為世界榜樣，例如展現其在對抗新冠肺炎的成功，以及台灣在衛生、科技與頂尖科學領域的貢獻；不幸地是，因為中華人民共和國的阻撓，台灣無法在聯合國體系分享這些成就，包括世界衛生大會。

克拉夫特說，「若說疫情大流行教會我們什麼事，應當是更多訊息、更多透明。」

克拉夫特表示，「我對蔡總統明確表示，美國與台灣站在一起，且未來也是；美國是台灣的朋友與夥伴，也肩並肩作為民主支柱。」

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