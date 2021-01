美駐聯合國大使推文分享與蔡視訊 表示美與台站在一起

美國 駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)無緣訪台,她在美東時間13日晚間與蔡英文總統視訊會面;克拉夫特推文分享視訊畫面,並提到「由於中國大陸阻撓,讓台灣 無法在聯合國體系分享成就;美國與台灣站在一起,美國是台灣的朋友與夥伴,也同為民主支柱。」

克拉夫特表示,很榮幸今與蔡總統通話,他們討論了台灣在很多方面成為世界榜樣,例如展現其在對抗新冠肺炎的成功,以及台灣在衛生、科技與頂尖科學領域的貢獻;不幸地是,因為中華人民共和國的阻撓,台灣無法在聯合國體系分享這些成就,包括世界衛生大會。

克拉夫特說,「若說疫情大流行教會我們什麼事,應當是更多訊息、更多透明。」

克拉夫特表示,「我對蔡總統明確表示,美國與台灣站在一起,且未來也是;美國是台灣的朋友與夥伴,也肩並肩作為民主支柱。」

A great privilege to speak today w/President Tsai @iingwen. We discussed the many ways Taiwan is a model for the world, as demonstrated by its success in fighting COVID-19 and all that Taiwan has to offer in the fields of health, technology & cutting-edge science. pic.twitter.com/CIOLnisCNF