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日核食入台 柯文哲爆蔡英文答應開放 府否認

記者林麗玉、丘采薇／台北14日電
柯文哲(右)透露訪日拜會過安倍晉三胞弟岸信夫，岸信夫向他抱怨，小英總統曾答應開放核食，但2018年核食公投蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。(記者林麗玉／攝影)
柯文哲(右)透露訪日拜會過安倍晉三胞弟岸信夫，岸信夫向他抱怨，小英總統曾答應開放核食，但2018年核食公投蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。(記者林麗玉／攝影)

萊豬爭議持續，台北市長柯文哲昨接受廣播專訪提到，民進黨應做好源頭管理、明白標示，因為接下來日本核食要進來，就可設置核食專區。柯文哲透露，他曾訪日拜會過安倍晉三胞弟、時任日本眾議院議員的岸信夫，岸信夫曾向他抱怨，小英總統曾答應要處理核食，但2018年的核食公投，蔡政府不出來辯護，讓日方氣炸了。

但總統府強調，沒有所謂的私下承諾，對於柯市長轉述他與日本議員談話的內容，「無從得知，也不予置評。」

柯說，核食不來，也是得罪日本，這牽涉到外交面。當時日方也向他抱怨，現在尚未開放核食的國家，僅剩台灣、中國及南韓，南韓是世仇就算了，但台日關係這麼好，怎麼會台灣與中國一樣標準。柯說，「日方很生氣，一直念一直念！」不知道是蔡英文答應？還是外交部答應？

柯還說，2018年台灣核食公投通過，更讓日方氣瘋了，但他拜會時，只能向日方人士回答：「我也沒辦法，這不是我管的。」另外柯文哲也強調，這些話都是日方的說法，他無法向蔡政府確認。

總統府發言人張惇涵表示，在蔡總統第一任期時，確實有就日本食品進口議題的相關討論，當時行政部門也有就相關專業進行說明，但也因為國民黨發動公投的結果，政府部門必須尊重公投結果來依法行政。他強調，目前政府部門並未討論日本食品進口議題。

至於現在的萊豬爭議，柯文哲表示，目前北市府就是只能設置非萊豬專區，若不實只能用廣告不實開罰，並非用食安法開罰，柯認為，這應該是源頭管理、明白標示，只要有管理、標示清楚，老百姓要吃就吃，不吃就不吃，這就是人民的自由選擇權。

但柯抱怨，他特別到行政院提出這個意見，擺明是要跟中央放水，但結果好意，行政院卻開牛肉麵記者會，還想要害人。

柯文哲說，現在的萊豬爭議，北市府也只能去壓迫進口商，要求設置萊豬專區，若專區設置不實，就以廣告不實開罰。柯說，但老百姓也問，非萊豬專區的豬肉怎麼管？柯則說，「我也沒辦法，這就是紛爭。」

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