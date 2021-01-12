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台外交部：將與美新政府緊密聯繫 力促台美BTA協商

記者徐偉真╱台北報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

美國媒體報導，台美雙邊貿易協定（BTA）談判遲遲未展開，美國貿易代表賴海哲說，這和外界懷疑他力保美中貿易協定無關，是他任內談判時間不夠、美台尚未解決貿易爭端都構成障礙；台外交部發言人歐江安今天表示，台美貿易協定市政府目前對外工作重點，未來將持續和美國各界溝通，和新政府、新貿易代表維持緊密聯繫，力促美方和台灣展開協商。

華爾街日報今天報導，賴海哲說美台未啟動雙邊貿易協定談判和保全美中首階段貿易協議無關，締結貿易協定需要經過多道法律關卡，他任內的時間不夠，當前美台貿易關係也構成障礙，他指出美國和台灣有龐大且不斷擴增的貿易逆差，且尚未解決。

歐江安表示，前年12月有161位美國眾議院聯名致函貿易代表，去年10月也有50位參議員致函，都呼籲啟動台美BTA談判，台灣美國商會先前與華府美台商業協會成共同成立「美台雙邊貿易協定聯盟」，代表美國會、產業與各界都強力支持。

歐江安說，我國經貿部門和美國貿易代表署聯繫管道暢通，台美雙邊貿易協定對台灣經濟與長期戰略有重要影響，是政府當前對外工作重點，外交部會持續配合國內主政經貿部門，密切協調合作，共同爭取美行政、國會、產業與學界等多方支持。

歐江安表示，台美關係近期升溫，政府會持續和美國各界溝通，與新政府強化關係、與新貿易代表持續緊密聯繫，力促展開台美BTA協商。

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