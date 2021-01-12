台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

北部某醫院醫師和其女友護理師罹新冠肺炎 ，數百醫院接觸者一採全陰，但可能還在潛伏期；染疫護理師的接觸者還有待疫調與採檢。但指揮中心說，密切接觸者全在隔離，病毒不會散到社區。

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 下午記者會宣布，台灣新增4例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中2例為為境外移入，一人從美國、一人從英國入境。另2例為本土個案，為北部某醫院的醫師及其女友。

陳時中表示，確診的醫師在發病前2至3天曾照顧新冠肺炎確診個案，8日發病，有輕微咳嗽、發燒，10日就醫採檢而確診，其醫院接觸者共464人，都已採檢，且都是陰性。醫院並沒有群聚感染，疫情也沒有擴大，全院員工3天後還會再採檢。

指揮中心認為，染疫醫師最可能感染源為日前照顧的重症確診者。指揮中心專家張上淳表示，該醫師在加護病房照顧重症者，那幾天進出病房很多次，也做了很多種處置，目前無法確定哪一個環節出了狀況。

指揮中心發言人莊人祥說，推測可能的原因或許是脫隔離衣時接觸感染或口罩密合度的問題，但這暫難釐清。

除了醫院接觸者，目前醫師的社區接觸者已匡列56人，已採檢14人，1人陽性（女友）、13人檢驗中，42人採檢中。

染疫醫師是在院內感染；但其女友雖為同院護理師，但並不是在執行工作時染疫，而是因與醫師同住，2人在家戶有密切接觸而感染。不過，護理師的足跡還有待釐清，且其接觸者也還有待匡列。

莊人祥說，此事件對社區的風險在於，醫院464名接觸者一採都是陰性，但可能還在疾病潛伏期，因此有待觀察；護理師的足跡和接觸者也還要匡列，但因密切接觸者現在都在居家隔離，病毒不會散到社區。