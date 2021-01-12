台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

陳時中。(圖:指揮中心提供)

台灣 繼去年2月29日北部某醫學中心出現九例群聚確診者，指揮中心指揮官陳時中 今親上火線證實，北部某醫院驚現兩起院內感染，確診者為一名醫師及護理師，成台首位確診醫師，已展開疫調及採檢隔離，感染科權威去年10月預言「台灣本土疫情 始於入冬第一家院內感染」恐成真。

昨晚傳出北部某醫院因為確診患者入住，院內醫護人員疑防護不良出現感染事件，引發醫病人員及家屬憂心忡忡，該縣市消防局今天上午表示，該醫院已在昨天下午率先通知該局「因為內部特殊事件，該醫院滿床，暫停收治急救住院病患」。

陳時中今日公布新增2例本土確定病例，分別為30多歲男性(案838)及20多歲女性(案839)。案838為北部某醫院醫師，曾照顧確診個案，協助插管，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。

案839為案838同住接觸者，同是上述醫院護理師，但未接觸或照顧確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

台大兒童醫院院長、兒童感染科權威黃立民去年10月預言，台灣本土疫情一定會來，「現在就是等著爆入冬第一家院內感染。」台灣所有醫療院所都繃緊神經，但只要社區感染人數累積到一定比例，就會爆發院內感染，「發生院內感染也不要罵這間醫院，這就是運氣。」

黃立民當時表示，「台灣從6月開始，我們一直有外銷病毒。」社區絕對有零星個案，只是之前悶熱天氣、戴口罩的環境，疫情還沒有爆發，隨著入秋冬，氣溫逐漸轉涼，4至20度是病毒活躍的環境，民眾稍有不慎，病毒就會開始在社區中形成傳播鍊，讓本土疫情悄悄擴散。