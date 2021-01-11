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取消交往限制 美駐荷大使率先邀陳欣新使館會面

中央社布魯塞爾11日專電
美國駐荷蘭大使胡克斯特拉邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面。圖取自胡克斯特拉推特
美國駐荷蘭大使胡克斯特拉邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面。圖取自胡克斯特拉推特

美國國務院9日宣布取消美台交往限制，今天美國駐荷蘭大使胡克斯特拉率先邀請駐荷蘭代表陳欣新前往大使館會面，並在社群媒體發文表示創造了歷史，以行動力挺台灣

胡克斯特拉（Pete Hoekstra）今天在推特發文表示，今天創造了歷史，歡迎台灣代表陳欣新來大使館，很高興全球同事現在能夠接待來自充滿活力民主政體的朋友到大使館，文末並註記感謝台灣駐荷蘭代表處的友誼。

胡克斯特拉文章並附上3張在大使館門口以及辦公室與陳欣新會晤的相片，具有重要意義。

陳欣新對中央社記者表示，胡克斯特拉對台灣非常友善，一得知取消交往限制就立刻邀請她前往美國駐荷蘭大使館，以行動顯示對台灣的支持及展現美台關係友好，2人在大使館針對荷蘭相關議題交換看法。

此外，今天駐荷蘭代表處推文後也陸續接到荷蘭國會友台議員按讚，或簡訊恭賀，認為這是台美關係突破的見證。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）9日發布聲明，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

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