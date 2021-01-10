當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

美國 國務卿龐培歐宣布解除美台交往限制，也喚起台灣 民眾對元首過境美國的許多回憶，其中，最常被人提到的一段，應是前總統李登輝在1994年故意穿睡衣、拖鞋，還拒絕下機，以示抗議的一幕。

台美1979年斷交後，美方官員就不得在聯邦政府辦公室接見台灣代表。比起台灣對美國在台協會（AIT）官員的禮遇，甚至總統府也常任由他們進出，台灣官方人員不免私下抱怨這種「不公平對待」。

前副總呂秀蓮2016年出版「非典型副總統」一書，就整理李登輝、陳水扁等人「過境美國甘苦談」。第一位以中華民國總統身分「登陸美國」的是李登輝，1994年參加哥斯大黎加總統就職典禮，但美國只同意專機在夏威夷機場加油，人員只能待在軍用機場貴賓室，李登輝因此拒絕下機，以示抗議，還故意穿睡衣、拖鞋，在專機上接見當時AIT理事主席白樂崎。

1995年，美國國會要求柯林頓總統同意李登輝返母校康乃爾大學演講，引來中國抗議，從此中華民國現任總統不能訪問，只能「過境」美國。

2015年，蔡英文 以民進黨總統參選人的身分前往華府，先拜訪美國國會，隨後拜會行政部門，但依美方要求無法公開，所以也一併捨棄國會行程曝光。她在「英派」一書還透露對媒體「有著一些歉疚感」，但這也是「外交工作的兩難」。

當年6月4日，蔡英文以總統參選人的身分進入美國國務院，可謂前所未有的創舉。而當記者追問訪美規格是否提高，她一時之間想不太出來如何回答，但隨後就說：「一個簡單的事實，就是我走進去了！」