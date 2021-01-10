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雪景中遺世獨立 宜蘭「寂寞派出所」一夕爆紅　

記者張議晨／宜蘭報導
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。圖／攝影師沈張鴻提供

強烈寒流使全台氣溫急凍，宜蘭與台中交界的思源埡口，被凍成雪白色世界，位於埡口的一間紅白相間建築物，與旁邊白色雪景形成強烈對比，被冠上「寂寞派出所」美名，照片貼出後，在網路爆紅。三星警分局今也揭密，該建築原來是「思源派出所」，雖然裁撤，但轄區治安沒有空窗期，仍有警力定時巡邏。

思源派出所位於思源埡口附近，接近台中縣界，位處於中央山脈、雪山山脈之間的鞍部，堪稱是宜蘭縣最偏遠的派出所，行政區隸屬於大同鄉南山村。

1997年時，因偏遠地區警力單薄，思源派出所因此裁撤，兩名編制警力移往南山派出所，目前轄區治安均由南山所負責。思源派出所裁撤23年，現在由大同鄉公所管理，主要提供給羅葉尾溪封溪護魚巡護溪人員使用。

最近因為思源埡口飄雪，派出所醒目的紅、白色外觀，與白色雪景形成強烈對比，因此在網路爆紅，還被攝影家封為「寂寞派出所」，拍下照片的義消沈張鴻寫道「下雪了，路過請記得來看看我」，貼文在網路引起迴響，網友留言「太美了」、「名符其實的雪中紅」。

三星警分局表示，舊思源派出所雖然已經裁撤，但仍有警力定時前往周邊轄區巡邏，加強山區安全維護，也呼籲遊客上山時，因適逢雪期，要注意雪地行車安全，若有需要警方協助地方，可撥打110求助。

位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。記者...
位於思源埡口的「思源派出所」，在雪景中遺世而獨立，被冠上「寂寞派出所」美名。記者張議晨／翻攝

三星 攝影

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