馬英九稱克拉芙特訪台無用 綠反指馬2009也接見波頓

馬英九2009年擔任中華民國總統時，曾接見美國駐聯合國前大使波頓。圖／取自台總統府網站

美國 駐聯合國 大使克拉芙特將在本周訪台，中華民國前總統馬英九認為，美方派美國駐聯合國大使到台灣來，只是想刺激中共，台灣目前要進入聯合國是不可能的，「派她來只是表面上友好，實際上沒什麼作用。」不過民進黨副秘書長林鶴明反批，馬其實在2009年擔任總統時，幹過一樣的事情，而且還喜孜孜發了總統府新聞稿，馬帥氣的照片和新聞稿都在總統府網站上，「他一定都忘光光了。」

根據2009年1月6日的新聞稿，馬英九在總統府接見美國前駐聯合國常任代表波頓 （John Bolton）。總統府新聞稿指出，馬代表中華民國政府對於訪賓來訪表達誠摯歡迎之意，並感謝波頓長期支持中華民國的立場。當時馬英九表示，波頓經驗豐富，歷任多項美國政府要職，在布希政府上任之後即就任美國國務院主管武器管制與國際安全次卿，後升為閣員級的駐聯合國大使，他在3年前訪問美國時，就曾與波頓在聯合國晤面並交換意見。

根據新聞稿，馬表示，波頓在美國政界被公認為硬漢，積極維護美國的國家安全與在全球的地位，卸任公職後擔任美國企業研究院資深研究員，去年的新著「投降不是選項：在聯合國及國外防衛美國」一書，引起了學界的迴響與廣泛討論。

當時馬也表示，波頓大使長期友台，大力支持並協助台政府許多政策，包括台灣希望參與聯合國活動以及台灣在兩岸關係之立場，即使離開政府職位之後，仍與台灣積極往來，除在2年前訪台並在民主基金會發表專題演說之外，也持續關注且肯定台灣新政府上任後致力改善兩岸關係的努力，「認為此舉有益於台美中三方，而波頓大使上述的意見反映美國政學界的共同看法，包括布希總統與總統當選人歐巴瑪先生在內。」

林鶴明在臉書指出，當時馬會見共和黨的波頓還不忘想要消費一下民主黨的歐巴馬，馬英九眼巴巴獲得美國肯定的意圖不言而喻。他也說，克拉芙特是現任美國駐聯合國大使，波特當年是卸任大使。克拉芙特在川普卸任前來台，波頓當年也在小布希卸任前訪台，「試問，兩位大使一個現任，一個卸任，同樣都在該年美國總統卸任前訪台，按照馬英九邏輯，他當年不就做了一件更沒有作用的事情？他當年怎麼不批評美方刺激中共，還發新聞稿肯定人家？消費歐巴馬？」