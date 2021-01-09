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世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

記者陳雨鑫／台北報導
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

ＢＭＩ超標，但檢查沒紅字就好？新竹馬偕與台大公衛合作，提出台灣第一份無三高但ＢＭＩ值超標與心血管疾病的風險關係，發現兩者不但相關，且死亡風險更高。新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，無論代謝是否正常，ＢＭＩ值超標者都應減重。

台灣人肥胖比率屢創新高，根據衛福部國健署最新調查，國人肥胖盛行率於前年達到47.97%，幾乎 每二人中就有一人體重過重。葉姿麟表示，研究首次調查過胖與心血管疾病的風險，結果呈現正相關，她警示：千萬別以為「沒有病的胖就等於健康」，肥胖潛在健康風險高。

研究分析國健署資料，將受試者分為體重過輕、正常體重、肥胖與過重，總共三組，皆排除本身有三高疾病，總計受試者5719名，平均44歲，男女各半，其中代謝健康肥胖者，也就是ＢＭＩ超標，但並無三高的人共493人，平均43.3歲。

分析長達13.7的資料顯示，所有受試者共發生449起心血管疾病或死亡事件，其中代謝健康肥胖者占25起，經計算，比其他體型的受試者，代謝健康肥胖者心血管疾病風險增加七成五，包括冠狀動脈心臟病、中風等。

葉姿麟駐診醫院鄰近新竹科學園區，她發現，許多工程師久坐不運動，每次公司體健報告出爐，血壓、血脂、血糖正常，唯獨ＢＭＩ顯示過胖，公司轉介建議減重時，對方都自稱自己是健康的胖子，認為不用減肥，自己很健康。

葉姿麟表示，研究顯示，代謝正常肥胖者的心血管疾病風險高於一般人，綜觀各國研究顯示，年紀愈輕的代謝正常肥胖者，心血管疾病風險愈高，推估是持續維持不良生活習慣所致。她呼籲，千萬別以為小時候胖不是胖，或一時胖沒關係，心血管疾病是長時間累積，維持正常體重，才能趨吉避凶。

肥胖 心血管疾病 三高

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