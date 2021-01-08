重提太陽花 藍：蔡、蘇怎不譴責美國會暴力

馬英九辦公室表示，當年太陽花學生占領立法院及行政院，民進黨不僅為學生行動背書，還鼓勵黨員支持學生占領行為。（本報資料照片）

美國 國會遭川粉攻入，蔡政府至今未表達看法。前總統馬英九辦公室昨發新聞稿質疑，在各國領袖紛譴責暴力時，蔡英文總統、行政院院長蘇貞昌靜默、未同聲譴責令人遺憾。馬辦表示，蔡總統屢屢聲援香港民主運動，為何卻對美國民主遭暴力踐踏靜默不語？美國準總統拜登將上任，台美關係將邁入新階段，蔡總統的靜默，不擔心拜登政府誤會她認同這場被認為是川普動員的暴力亂局？

國民黨主席江啟臣表示，蔡政府給外界的感覺，就是很多事情都雙重標準，包括對於民主價值認定上也是一樣。

馬辦指出，美國會遭入侵，朝野不分黨派挺警方執法，前總統小布希、柯林頓與歐巴馬都譴責暴力，加、英、法、德、歐盟、紐澳、印度等國政治領袖都譴責暴力傷害民主，凸顯無論訴求為何，民主法治國無法容忍違法暴力占領政府機構。

馬辦表示，反觀當年太陽花學生占領立法院及行政院，民進黨 不僅為學生行動背書，鼓勵黨員支持學生占領行為，如今擔任總統、行政院長、立法院長及駐日代表的蔡英文、蘇貞昌、游錫堃與謝長廷，當時還到現場靜坐力挺。

馬辦質疑，太陽花學運嚴重傷害台灣 對外貿易，被美國華爾街日報評為「台灣自甘落後」，但民進黨執政後，不但對入侵公署、損壞公物學運人士撤告，學運帶頭者更高升民進黨職，對民主法治認知為何與國際社會如此天差地遠？

江啟臣表示，不管誰執政，在民主、人權各方面的價值認定上應該要標準一致，這些事情也不應分是哪一個國家或對岸；若台灣堅持的是民主的價值，那就應該以信仰民主的價值來認定相關的政治事件或人民關心的事情。

朱立倫指出，民主、自由、法治、人權是國人一貫的堅持，在強力譴責香港濫抓民主人士同時，對美國國會被不願承認民主選舉結果的民眾攻占，當然也要強力譴責這樣的暴力行為，蔡總統跟蘇貞昌不要雙標到不願意對這件事情表態，甚至護短。

民進黨發言人顏若芳表示，馬英九與國民黨主席江啟臣把太陽花學運與美國民眾闖入占領國會山莊做錯誤類比。連台灣太陽花、香港雨傘與反送中運動的性質都搞不清楚，不免讓人想起2000年跟2004年，國民黨都因不滿民主選舉結果，鼓吹煽動支持者上街抗爭的過往。