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國會暴動再增1死！死傷人數攀升至5人

昨煽動衝國會 川普今表示：攻擊令人髮指 違法要付代價

台前行政院長江宜樺批美「雙標」對他國指指點點

台灣新聞組／台北8日電
2014年太陽花群眾攻占行政院，在警方面前拆掉行政院大門。(本報資料照片)
2014年太陽花群眾攻占行政院，在警方面前拆掉行政院大門。(本報資料照片)

美國總統川普支持者闖入國會大廈，還鬧出死傷，有人類比台灣當年闖入國會的太陽花學運。行政院前院長江宜樺昨說，美國用典型的雙重標準對他國指指點點，巴不得別國發生動亂、從中操作，在自己國家發生就認定為逾越民主法治，因為美方未仔細了解脈絡，各地抗議事件爆發都有不同理由與狀況。

外交部前部長程建人表示，美國情況和太陽花運動不同，太陽花反映社會問題，但美國這次民眾衝入國會，主要的問題還是川普，川普可能是成功的商人，也是標準的政客，還是劣等的政客，挑起美國社會嚴重的對立，川普任職四年缺點很多，但有一個貢獻是讓大家了解美國需要改善的地方。

江宜樺說，美國也被群衆攻占國會的情景如此熟悉，令人對民主法治的脆弱性感到心痛，類似場景台灣也發生過，當年行政院、立法院都曾被攻占，香港或其他第三世界國家，也有類似情事。

他表示，美國處理這種事情卻有強烈的雙重標準，當年台灣、香港發生類似事件時，美國選擇站在抗爭群眾那邊，稱為民主運動，且批評這些國家的警察執法是國家暴力，但在美國發生時就改口這種事情是不被容許，還力挺警察執法。當年太陽花運動讓立法院、行政院先後被攻占，但稍有法治概念的國家都非常清楚，憲政機關不該被任何群眾用任何民意暴力占領，只是當年社會氛圍同情抗爭者與學生。

江宜樺也說，美國準總統拜登的當選程序確認後，接下來要觀察1月20日是否還有其他變數，包含川普如何思考下一步，拜登團隊如何應對。就國外觀察者的角色來看，盼美國要平平安安度過，不要再有暴力或內戰紛爭，讓政權交接後能慢慢穩定下來，否則各國都會很擔心；美國因為川普個人就把國家搞垮，且若轉為暴民政治，美國民主也會變成負面案例，讓世界各國懷疑民主的韌性、堅硬度。

他表示，美方正面對民主危機，下一個觀察點是1月20日政權能否順利交接，若能順利，相信內政與對外關係都會走向歐巴馬政府的穩健派；若不然，美國民主就會成為負面案例。

淡江大學榮譽教授陳一新說，這次暴動會讓民粹主義消退，也會讓川粉受到打擊，一些仍主張要推翻選舉結果的政治人物雖然仍堅持看法，但語氣已經比較緩和、收斂，對拜登有利，對美國民主發展也是好事。

曾為學運領袖的民進黨副秘書長林飛帆昨低調不回應。一位不具名的學運參與者說，太陽花學運是人民走在政黨前，與選舉沒有絕對關係。

當年太陽花學運攻占立法院、行政院，警方事後函送百餘人，檢方也起訴百餘人，不過，蔡政府上台後，行政院前院長林全先對占領行政院者撤告，學運領袖林飛帆等人被控妨害公務罪則獲判無罪確定；至於學運領袖魏揚等人被控煽惑他人犯罪部分，一審獲判無罪，二審逆轉改判2至4月徒刑，最高法院訂18日宣判。

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