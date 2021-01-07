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美宣布駐聯大使將訪台 綠委：譴責中國濫捕港民主派

記者陳熙文／台北報導
美國國務卿龐培歐（右）宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（左）將訪問台灣。路透
美國國務卿龐培歐（右）宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（左）將訪問台灣。路透

美國國務卿龐培歐宣布美國駐聯大使克拉夫特將訪問台灣。民進黨立委陳亭妃表示，這是同步在譴責香港警察濫捕50幾名泛民主派的人士，代表譴責中國霸權。

港媒昨報導，有50多名香港民主派人士在香港陸續被捕，他們被指控發起、參與2020年香港立法會民主派初選的「35+公民投票計畫」，官方指該計畫違反「國安法」，涉嫌「顛覆國家政權罪」。而美國則在今天凌晨宣布美國駐聯大使將訪台。

有民進黨立委即把兩件事做連結。陳亭妃表示，美國駐聯合國大使要來台灣，台灣除了歡迎以外，也看到台美關係是更好的。尤其蓬佩奧在宣布消息的時候，是同步在譴責香港警察濫捕50幾名泛民主派的人士，這代表他譴責中國的霸權，稱讚台灣的民主，兩相之下，台灣就是一個主權獨立國家。

她表示，在這樣的前提之下，更希望透過這樣的情誼，不管聯合國大使來到台灣，代表什麼樣的含意，起碼它代表的是台灣跟美國進一步的情誼跟交往，也代表台灣更是一個主權獨立的國家。

民進黨立委趙天麟則在臉書上表示，「德不孤，必有鄰！」他指出，美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪台，是台灣退出聯合國後首見。相較於香港民主派人士遭大抓捕，台灣益發成為民主的燈塔。

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