柯文哲至議會針對萊豬進口報告 轟中央：他們想害我

台北市長柯文哲上午至議會針對萊豬進口進行專案報告。（記者楊正海／攝影）

台北市長柯文哲上午至議會針對萊豬進口進行專案報告，柯再轟中央「他們想害我」， 搞個冠軍牛肉麵，「最後再加個統編」，行政院丁姓發言人就掛掉，「丁丁是個人材」。

柯文哲指出，北市府主動建請中央採納源頭管理意見，包括公布源頭管理及邊境 流程圖，增列含萊克多巴胺進口豬肉特定稅則號列，並標示溯源 QR code，強制標示含有萊克多巴胺，進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量應比照CODEX限量標準。

柯文哲說，他當時去行政院解決問題，他認為萊豬不是食安問題，是管理、溝通的問題，這本來是科學問題，過去政黨輪替，都換腦袋，這個問題執政和在野黨都有責任，若以誠懇的態度，該道歉就道歉，回歸科學，源頭管理明白標示，讓人民有選擇權利好了。

但柯文哲說，他是好心去行政院跟大家講，「他們還想害我」，搞個冠軍牛肉麵，最後再加個統編，丁姓發言人就掛掉 ，丁丁是個人材；本來是很簡單的東西，為何搞得這麼複雜呢？柯說，目前的中央政府，想怎麼幹就怎麼幹，反正有 有立法院的多數，但做為台北市長，領導台北市府團隊，在中央想一意孤行下，會盡能力給台北市民安全，最起碼要有選擇權利。