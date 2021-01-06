即時短評╱江啟臣拚連任 做好這件事比抗朱韓還關鍵

國民黨主席江啟臣。記者林伯東／攝影

國民黨 7月改選黨主席，但主席大位之爭已提前開打。朱立倫從去年主席選舉結束後就勤走基層，參選決心不言而喻；韓國瑜 沉寂半年，人氣仍高，年後慈善之旅更被解讀為復出政壇。現任黨主席江啟臣 雖未表態，但現在走的每一步，都是「戰而不宣」，想的不只是黨主席，更是2022。

去年黨主席選舉當天，朱立倫大動作換了新的臉書形象照，頗有與黨主席選舉勝出的江啟臣一別苗頭之勢。沒有黨公職的朱立倫，少了可以表現的舞台，卻下鄉勤跑基層，仿照「蔣經國路線」維持聲量。這半年來，更是動作頻頻，除了辦學塾、成立藍軍大智庫、約北市議員吃飯曝光，以及接觸江幕僚李彥秀、柯志恩等，都被解讀為參選動作。

江啟臣的另一個挑戰，是不按牌理出牌的韓國瑜。韓國瑜在總統大選及高雄市長罷免投票失利，最被關心的，就是會不會參選國民黨主席，而這也是韓國瑜當初唯一主動參選的職務。

韓的人氣，以及朱的沉穩，可謂江啟臣尋求連任黨主席的兩堵大牆。江啟臣能做的，除了與韓國瑜一直保持暢通聯絡，也對於黨內非直接競爭對手的意見領袖如馬英九、侯友宜等，都保持友善關係。

國民黨昨天成立公教警消委員會，被解讀是江啟臣為連任布局。不過，江啟臣去年政見之一就是找回失聯黨員，過去雖然國民黨在公教軍警有地方組織架構，但2000年辦理黨員重登記後，許多在職的公教警消因民進黨執政而未辦理重新登記，已有不少失聯；就算現在入黨，也因未滿1年，無法投票黨主席。

然而，下屆黨主席主要面對的，還是2022地方選舉。比起參選過總統的韓、朱，江啟臣無意2024，反而是另類優勢。而他能不能成為監督民進黨的領袖，以及締造個人聲量，恐怕才是影響黨主席這一局的關鍵。