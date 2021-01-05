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2021性別圖像 台灣居全球第6 亞洲之冠

中央社台北5日電
依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。(Getty Images)
依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。(Getty Images)

台灣行政院性別平等處今天發布「2021年性別圖像」，依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣資料代入計算後，性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。

台行政院性別平等處今天透過新聞稿指出，依據聯合國開發計畫署（UNDP）最新編製的2019年性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），以生殖健康、賦權及勞動市場等3領域的5項指標，衡量各國性別平等情形，將台灣資料代入計算，性別平等表現比前一年進步3名，為全球第6名。

在勞動參與面向，2019年台灣15歲以上女性勞動力參與率為51.4%，近10年增幅為男性勞動力參與率的2倍，兩性差距逐漸縮小；2019年台灣兩性平均時薪差距14.2%，較10年前縮小3.7個百分點。台灣勞動力參與率及平均薪資的性別差距，歷年來表現均優於日本、南韓，育嬰留職停薪津貼初次核付男性比率近5年逐年增加。

在同性婚姻平權面向，台灣在2019年通過同性婚姻專法，實施至今已滿周年，截至2020年5月止，全台同性伴侶完成結婚登記共計4087對，其中男性1257對、女性2830對。

在人身安全面向，台灣在「虛擬環境－科技設備」場所發生的數位及網路性別暴力如性騷擾，占所有場所近2成。在兒童及少年性剝削案件運用網路犯罪情形，犯罪工具以利用網站，含社群網站，占37.7%居首，通訊軟體占27.0%次之。

性平處指出，傳統性別刻板印象導致高等教育中男理工、女人文的學科選擇，以及後續職業性別隔離現象，台灣女性研究人員占比22.6%，雖高於日本及南韓，但仍不及3成，較英國38.6%、芬蘭33.7%為低。

性平處強調，透過性別圖像觀察台灣在各領域的性別差異與待改善之處，行政院積極推動去除性別刻板印象與偏見、強化托育公共化、提升女性經濟力及決策參與等重要性別議題，將性別觀點帶入政府各項施政計畫中，關注不同性別者處境與需求，營造尊重多元與性別平等的公義社會。

台灣 指數 聯合國

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