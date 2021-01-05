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朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

記者王郁惠／即時報導
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

39歲、憑「超偶3」出道的朱俐靜時隔6年發行全新專輯「來日方長」，今天發片記者會談到去年初因身體不適而去接受健康檢查、發現罹患乳癌，為了怕長輩擔心不透露病況細節，坦言至今每天都很崩潰，讓主持人陶晶瑩與製作人黃韻玲聽了也不捨落淚，哭成淚海，據悉她並無開刀、而是接受標靶藥物，在治療期間強忍身體部位疼痛錄音，「其他的夢想，不管時間長短，我最喜歡的就是可以透過音樂的方式，想要留一些好的影響給這世界和社會」。

朱俐靜談到去年初覺得體力差、身體會痛，才到醫院接受健康檢查，當得知罹患乳癌，「最開始覺得很驚訝、沒有想過，因為我覺得我還算滿健康的，這年紀沒有想過，但查出來很明白，沒有辦法、只能接受它」。初期接受治療時，藥物反應讓她一度痛到爬不起來，直到身體狀況穩定才告知家人，她說：「錄音的後期聲音狀況維持在一個狀態裡面，我的身上這些藥物一定會有一些身體不適應的反應，怕睡不好、過敏，很擔心自己會不會長得不太一樣啊，但我也是運氣還滿好的。」

專輯取名「來日方長」，也貼近她生病後的體悟，錄音時常哭到不行，「當時間是有壓力，就覺得什麼都要失去，『來日方長』是對於自己的期待，希望不要讓時間受限制，人都有那麼一天會離開地球，心態上不要限制自己，不然覺得時時離開、會很驚慌」，甚至還想完成接下來將面臨的忙碌宣傳行程，「已經有讓相關同事知道我的身體是有不一樣的狀態，不會引起不必要的誤會，會有時間的調配，希望可以完成所有的安排，且走且看、抱持希望」，至於醫藥費的部份，她樂觀表示：「跟我的病情一樣，一切都在控制中。」

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