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2020臉書排行 韓國瑜仍是藍營最夯 領先江啟臣、侯友宜

記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜與國民黨主席江啟臣。本報資料照合成
高雄市前市長韓國瑜與國民黨主席江啟臣。本報資料照合成

國民黨青年部今日公布2020年臉書社群排行榜，從大數據分析，分別列出國民黨、民進黨和全國政治人物熱門前10傑，以及藍、綠網路攻防年度10強排行榜。在國民黨部分，高雄市前市長韓國瑜仍是人氣最高，主席江啟臣、前總統馬英九、新北市長侯友宜與台北市議員羅智強緊追在後；青年部也評估，「羅江體制」將是國民黨未來網絡攻防的關鍵核心。

國民黨青年部主任陳冠安說，2020是政治變化相當急速的一年，從民調來看，國、民兩黨從差距2成多到如今的個位數，綠雖仍大於藍，但藍營也再不是毫無還手能力。陳冠安說，青年向來是網路的主要使用族群，青年部也會使用大數據庫來檢視網路趨勢，簡單爬梳整理從1月選後到12月底主要政治人物的網路熱度，以及進一步從大數據來推估民調變化的原因，以及藍綠網路攻防戰力的貢獻指數。

陳冠安指出，可以將前10熱門的政治人物分成S、A、B三級。國民黨S級是韓國瑜一枝獨秀；A級依序是馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜；B級為立委蔣萬安、台中市長盧秀燕、立委陳玉珍、林為洲和前主席朱立倫。民進黨S級則是蔡英文總統、衛福部長陳時中；A級為行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、副總統賴清德；B級為鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、高嘉瑜。

國民黨青年部提供
國民黨青年部提供

陳冠安說，整體來看，綠營政治人物網路熱度較藍營強，不過這可能是拜中央政府的曝光度所賜，10人有7人在此期間擔任中央公職。陳也指出，這份大數據也反映目前綠營的權力結構，近半是新潮流，而執政的英系僅2人。

陳冠安表示，從熱度來看全國層級，列表上10人外加侯友宜與賴清德，就是台灣政壇舉足輕重的12強（表情符號心情指數前12名），結構分別為綠6、藍5、白1，相當反映當前網路攻防的戰力對比，綠領先，藍微幅落後，但執政和在野力量已然達至平衡。陳也指出，藍營必須警惕目前僅有江啟臣、侯友宜、羅智強是現職人員，未來必須要有更多人挺身而出，才能抗衡綠營的集體戰。

陳冠安指出，藍綠網路攻防排行榜就是討論國民黨與民進黨最多的臉書社群，綠營討論國民黨，以遊戲術語來說，就是在「輸出傷害」，藍營討論國民黨，則是在「補血」，反之亦同。

陳冠安指出，在臉書社群補國民黨血的，主要是羅智強、江啟臣和國民黨自身粉專，對民進黨輸出傷害的，最主要也同樣是這三者。陳冠安表示，這與綠營相當不同，綠營補血的和輸出的各司其職，補血由正規軍、輸出傷害由側翼，顯示藍營正規軍其實是扛起重責，而羅江體制更是國民黨網路攻防的關鍵核心，尤其是羅對民進黨的攻擊，更是攻防排行榜第2名蔡英文的6倍、焦糖陳嘉行的50倍。

陳冠安評論，藍營正規軍表現較綠營好，但綠營擁有大型側翼，因此分工細緻，整體網路戰力仍較藍營強。不過從民調國民黨升、民進黨降的趨勢來看，羅江體制構成的火力網，配合黨中央對議題挑選的精準，形成傷害輸出Buff乘數效應，就是藍營之所以在2020下半場翻轉戰局的關鍵因素。

國民黨青年部提供
國民黨青年部提供

國民黨 民進黨 侯友宜

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