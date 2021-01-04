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美日聯手制中 台積電將赴日設封測廠 建構半導體防線

記者簡永祥／台北報導
台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。圖為南科台積電的樹谷廠區。 (報系資料照片)
台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。圖為南科台積電的樹谷廠區。 (報系資料照片)

日本力邀台積電赴日設廠獲重大突破。消息人士透露， 為分散美中貿易暨科技戰，以及南海地緣緊張升高等風險，在日本經濟產業省極力邀請下，台積電將與日本經濟產業省成立合資公司，在東京設立先進封測廠。

台積電與日方的合作案，預料將會在近期簽定合作備忘錄，雙方將以各出資一半的合作架構，在日本設立先進封測廠，這也將台積電在海外設立的第一座封測廠。

台積電股價昨日在外資休完假後的買盤歸隊持續點火下，持續改寫歷史新高價，以新台幣536元收盤、上漲6元，市值再衝高至13.89兆元，並帶領台股大漲169.5點，指標來到1萬4902點新高。

據了解，在美國以國安為由希望台積電赴美設廠後，日本經濟產業省擔心將弱化日本在全球半導體地位，立刻提出邀請台積電赴日本設立晶圓廠計畫，甚至邀請日本半導體設備及材料共同參與，在去年4月中與台積電簽訂合資設立日本先進半導體研發中心（JASRC）協議，並編列高達1900億日圓（約18.4億美元）經費，分年給予參與此計畫的公司補助。

台積電後來考量日本晶圓製造端欠缺完整供應鏈，且會分散台積電在先進製程研發資源，最後決定放棄在日本設立晶圓廠。

日方目標轉向說服台積電赴日本設立後段先進封測。日本政府認為，所有晶片還是得透過後段封裝才能用在各項系統和產品，而台灣在全球委外封測占比也逾5成，全球居冠，因此轉而積極爭取台積電前往日本設立先進封測廠。

日本 台積電 台灣

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