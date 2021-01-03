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台灣防疫成功經濟成長佳 韓媒歸功不屈於中國

中央社首爾3日專電
台灣防疫有成，韓國三大報之一的「朝鮮日報」分析，台灣的成功源於「不看中國臉色」。(美聯社)
台灣防疫有成，韓國三大報之一的「朝鮮日報」分析，台灣的成功源於「不看中國臉色」。(美聯社)

台灣防疫有成，2020年經濟成長率預測上調至2.58%，獨步全球，也吸引韓國媒體關注，韓國三大報之一的「朝鮮日報」分析，台灣的成功源於「不看中國臉色」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）去年初以來肆虐全球，國際運輸停擺、各國經濟嚴重受創，但中華民國中央銀行於2020年底公布的最新經濟成長預測，預估當年成長率2.58%，2021年3.68%，中央研究院經濟所及台灣經濟研究院對2021年經濟成長率的預估值更突破4%，在世界一片慘淡中一枝獨秀。

朝鮮日報12月31日刊出資深記者分析報導，文中表示，國際貨幣基金（IMF）2020年10月公布報告中，原預估台灣2020年經濟成長率與2019年持平，當時已優於韓國的負1.9%；而台灣10月、11月出口大幅成長，預估進一步推升全年經濟表現。

展望2021年，IMF預估台灣經濟成長3.2%、韓國2.8%，意指韓國總統文在寅2017年上任以來，除2018年外，5年任期中可能有4年的經濟表現都遜於台灣。

從國債對國內生產毛額（GDP）占比來看，IMF報告指出，台灣從2017年的34%升至今年的35.6%，與2015年的29.3%至2017年間的增幅相比尚稱安定；韓國則從2017年40.1%增至今年的48.4%，5年後預測擴大至65%，惡化速度相對快速。

報導分析，台灣與韓國在1970至1980年代同列亞洲四小龍，但在韓國2003年人均國民所得超越台灣後，雙方差距逐漸拉大，如今卻被逆轉，關鍵就在於對待中國的態度不同。

保守派的朝鮮日報報導直言，台灣先於全世界中斷與中國運輸往來，成功阻止2019冠狀病毒疾病疫情入境，但韓國卻以與中國的經濟合作及經濟衝擊為由，至今未採取全面措施。從結果來看，台灣至2020年12月30日累計確診797例，僅7人病歿，韓國則達到5萬9773例、879例病歿。

此外，總統蔡英文2016年5月就職後推動台商回流政策，鼓勵在中國的台商返台投資，投資額達新台幣5047億元（約18億美元）。

反觀韓國，報導批評，文在寅2017年底訪中的4天3夜行程中，僅與北京進行2次餐敘，彷彿尊中國為「上國」（古代附庸國對宗主國的稱呼），如今換來的是中國仍持續因韓國部署美國反飛彈「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）而對韓國採取報復措施。

報導最後表示，若文在寅政府2021年仍懷有中國夢，繼續看中國臉色行事，「不只是經濟惡化、與台灣的差距擴大，更會加快國運衰退」。

台灣 中國 文在寅

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